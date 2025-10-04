Zbog haljine s opasnim prorezima domaću ljepoticu uspoređuju s J.Lo

Meri Goldašić raspametila je obožavatelje na društvenim mrežama izdanjem s opasnim prorezima.

Naša influencerica Meri Goldašić ponovno je pokazala da zna kako ostaviti snažan dojam – ovaj put u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Meri je na Instagramu objavila fotografije u maslinasto zelenoj haljini dugih rukava s visokim ovratnikom, ali i s dramatičnim prorezima na bokovima i potpuno otvorenim leđima.

Haljina je pratila njezinu liniju tijela, naglašavala struk, dok su detalji u predjelu bokova dodatno isticali njezinu tip-top figuru. Elegantni kroj bio je u savršenom kontrastu s hrabro izrezanim detaljima, a sve je zaokružila zalizanom kosom, velikim zlatnim naušnicama i minimalističkim make-upom.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Ambijent stepenica obasjan svijećama samo je dodatno naglasio efektan modni trenutak, koji se, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, neće tako brzo zaboraviti.

Meri Goldašić Foto: Instagram

''I internet je opet pregorio'', ''Opet izgorjela'', ''Kako ti dobro stoji maslinasta boja na ten'', ''Jednostavno prekrasna'', ''Savršenstvo'', ''Kao J.Lo'', ''Tako holivudski, Bravo M.'', ''Predivna, malo za reći'', dio je komentara s Instagrama.

Nedavno se pohvalila da je ostvarila svoju luksuznu želju iz snova. O čemu se radi pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Instagram

