Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko

Dame su zajedno pozirale fotografima, a njihovi osmijesi potvrdili su koliko su uživale u izlasku.
Pojavila se u društvu kćeri bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarije Asanović, a obje su plijenile pažnju i modnim odabirima i zaraznim osmijesima.
Hana Huljić Grašo, Anamarija Asanović Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Hana je zablistala u elegantnoj bijeloj kombinaciji – ženstveni top s korzet detaljima i puf rukavima uparila je s bijelim hlačama širokog kroja i nježnim salonkama s mašnom. Njezin prirodan look i diskretni nakit dodatno su naglasili nježan stil koji njeguje u posljednje vrijeme.
Hana Huljić - 3 Foto: Instagram
Anamarija se odlučila za nešto ležerniji, ali jednako stylish look – tamnoplave traperice i maslinasto zelena majica savršeno su se uklopile u opuštenu atmosferu događaja. Mnogi su primjetili i detalj kojim je ukrasila svoju nogu - tetovažu.
Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram
Osmijesi na njihovim licima, prijateljski zagrljaji i ugodna atmosfera samo su dodatno istaknuli koliko su uživale u večeri.
Hana Huljić na koncertu Petra Graše Foto: Jakov Prkic/Cropix
Petar Grašo i Hana Huljić, 2016. godina - 1 Foto: Livio Andrijic/Cropix
