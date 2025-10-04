Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko

Dame su zajedno pozirale fotografima, a njihovi osmijesi potvrdili su koliko su uživale u izlasku.

Supruga Petra Graše i naša glazbenicu, Hana Huljić Grašo, u posljednje vrijeme rijetko se pojavljuje na javnim događanjima, no njezin posljednji izlazak u Splitu definitivno je privukao pažnju.

Pojavila se u društvu kćeri bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarije Asanović, a obje su plijenile pažnju i modnim odabirima i zaraznim osmijesima.

Hana Huljić Grašo, Anamarija Asanović Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Hana je zablistala u elegantnoj bijeloj kombinaciji – ženstveni top s korzet detaljima i puf rukavima uparila je s bijelim hlačama širokog kroja i nježnim salonkama s mašnom. Njezin prirodan look i diskretni nakit dodatno su naglasili nježan stil koji njeguje u posljednje vrijeme.

Hana Huljić - 3 Foto: Instagram

Anamarija se odlučila za nešto ležerniji, ali jednako stylish look – tamnoplave traperice i maslinasto zelena majica savršeno su se uklopile u opuštenu atmosferu događaja. Mnogi su primjetili i detalj kojim je ukrasila svoju nogu - tetovažu.

Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram

Osmijesi na njihovim licima, prijateljski zagrljaji i ugodna atmosfera samo su dodatno istaknuli koliko su uživale u večeri.

Hana Huljić na koncertu Petra Graše Foto: Jakov Prkic/Cropix

Petar Grašo i Hana Huljić, 2016. godina - 1 Foto: Livio Andrijic/Cropix

