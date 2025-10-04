Ovo se ne viđa često! Obožavatelj Severinu iznenadio skupocjenom gestom

Jedan obožavatelj naše pjevačice napravio je nešto što bi rijetko tko napravio, a Severina se skupocjenom gestom pohvalila na Instagramu.

Severina je još jednom dokazala koliko snažnu i emotivnu povezanost ima sa svojim obožavateljima. Na svom Instagram profilu podijelila je nevjerojatnu gestu jednog fana koji je svoju ljubav i divljenje prema pjevačici odlučio ovjekovječiti – zauvijek.

Naime, obožavatelj je na svojoj ruci istetovirao realističan portret Severine, inspiriran njezinom fotografijom u glamuroznoj haljini, s karakterističnim izrazom lica i elegantnom frizurom.

Severina na Instagramu Foto: Instagram

Uz tetovažu stoji i natpis "nova tetovaža", a sve je popraćeno emotivnim riječima:

"Seve, volim te zauvijek!"

Severina - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Osramoćeni P. Diddy ide iza rešetaka, osuđen je na četiri godine zatvora!

Naša pjevčica nije ostala ravnodušna na ovu impresivnu posvetu, te je objavu podijelila na Instagram Storyju, dodavši emotikone kojima je otkrila da ju je ova gesta raznježila.

Sviđa li vam se tetovaža? Da, odlična je

Ne, nije mi ništa posebno Da, odlična je

Ne, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"

Galerija 30 30 30 30 30

Severina - 1 Foto: Instagram

A kojim facama s naše scene su još fanovi posvetili svoje tetovaže pogledajte OVDJE.

Severina - 5 Foto: Instagram

Zašto je Severina zaustavljala prolaznike u Istanbulu? Reakcije su hit! Detalje saznajte OVDJE.

Severina - 3 Foto: Severina/Instagram

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti On ima 99, a ona 54 godine: Priča o braku koji prkosi svim predrasudama

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Svi su sve vidjeli! Nespretan pokret Kate Moss bez grudnjaka paparazzi su jedva dočekali

Pogledaji ovo Nekad i sad Ljubavni život zlice s malih ekrana obilježila je tragedija od koje se jedva oporavila