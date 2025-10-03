Osramoćeni P. Diddy ide iza rešetaka, osuđen je na četiri godine zatvora!

Tri mjeseca nakon što ga je porota proglasila krivim u dvije od pet točki optužnice, P. Diddy je osuđen na nešto više od četiri godine zatvora.

Osramoćeni glazbeni mogul Sean P. Diddy Combs osuđen je na ukupno 50 mjeseci zatvora, tj. nešto više od četiri godine, nekoliko mjeseci nakon što ga je porota proglasila krivim za organiziranje prijevoza u svrhu prostitucije, i to u oba slučaja - bivše djevojke i drugih žena.

Budući da će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, u zatvoru će provesti otprilike tri godine. Osim toga, Combs je dobio i novčanu kaznu od pola milijuna dolara.

P. Diddy - 3 Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

Oružje P. Diddyja - 2 Foto: Profimedia

Iako se prije izricanje kazne ispričao svojim bivšim djevojkama, prijateljima i obitelji, nazvavši svoje ponašanje "odvratnim, sramotnim i bolesnim", sudac Arun Subramanian je odbacio pokušaj obrane da su njegove jezive zabave, poznate i kao "freak offs", prikažu kao intimna, dobrovoljna iskustva ili kao priču o seksu, drogama i rock 'n' rollu.

"Povijest dobrih djela ne može izbrisati moć i kontrolu koju ste imali nad ženama za koje tvrdite da ste ih voljeli. Zlostavljali ste ih fizički, emocionalno i psihološki, i to ste koristili da dobijete ono što želite", izjavio je sudac Subramanian, dodavši kako je osobno bio prisutan dok su svjedočile Cassie Ventura i žrtva broj 2 imena Jane.

P. Diddy i Donald Trump - 4 Foto: Profimedia

P. Diddy i Donald Trump - 1 Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

Izrekavši zatvorsku kaznu, Subramanian je izjavio kako je duga zatvorska kazna nužna radi odvraćanja te da nije uvjeren da se, ako Combs bude pušten, ti zločini neće ponoviti.

Ranije tijekom ročišta, pomoćnica američke državne odvjetnice Christy Slavik rekla je sucu Arunu Subramanianu da je Combsovo poštovanje prema zakonu samo prazna priča, otkrivši kako je Combs već za naredni tjedan rezervirao nastupe i gostovanja u Miamiju. Combs je pokušao senzibilizirati suca i svjedočenjem svoje djece, pogotovo kćeri D'lile, koja je poručila kako "ne može gledati kako najmlađa sestra odrasta bez oca, kao što su ona i njezina blizanka odrasle bez majke".

P. Diddy Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 5 Foto: Profimedia

Unatoč tome što je osuđen za organiziranje prijevoza u svrhu prostitucije, Combsa je porota oslobodila u tri točke optužnice - reketarenje i trgovine ljudima u slučaju Venture i Jane.

Ovaj slučaj ogolio je dio glazbene industrije koja je tri desetljeća štitila zlostavljača i opasnu osobu, a privatne tužbe tek trebaju započeti.

