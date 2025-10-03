Stigla prinova! Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali roditelji

Glumačko-glazbeni par Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali su roditelji djevojčice.

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen imaju razloga za slavlje! 45-godišnji glumac i 38-godišnja pjevačica postali su roditelji djevojčice, koju su s nestrpljenjem očekivali.

Vijest su za Gloriju potvrdili prijatelji para. I dok je ovo prvo dijete za Sršen, Popović Volarić iz ranije veze ima sina Davida.

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: PR

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Glumac i pjevačica zajedno su četiri godine, a vjenčali su se u tajnoj ceremoniji početkom rujna. Da čekaju dijete, otkriveno je u lipnju, a proteklog mjeseca Popović Volarić se pohvalio kako im u obitelj stiže kći.

Janko Popović Volarić i sin David Foto: PR

Janko Popović Volarić i sin David Foto: Instagram

Janko Popović Volarić Foto: DNEVNIK.hr

"Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenzivno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati", ispričao je prije desetak dana.

Tada je dodao i kako ga ne straši velika razlika između Davida i kćeri.

"Apstraktno je, ali nekako znam što me čeka. Neke stvari su mi sigurno bili lakše neke sigurno teže. Nema pravog ili krivog vremena, ne znam kako je funkcioniralo, ali je funkcioniralo, on je sad veliki čovjek. Sad će dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki ultrazvuk plačem", poručio je Popović Volarić.

