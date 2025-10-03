Pretraži
u 83. godini

Preminuo je fotograf Ivan Balić Cobra, bio je suprug naše poznate glumice

Piše E.G., Danas @ 19:52 Celebrity komentari
Ivan Balić Cobra Ivan Balić Cobra Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Ivan Balić Cobra, jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa, preminuo je u 83. godini života.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Baby Lasagna reagirao na tetovažu jedne obožavateljice
nevjerojatna posveta
Baby Lasagna dirnut velikim činom obožavateljice, ovo neće zaboraviti!
Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali roditelji
sreća u obitelji
Stigla prinova! Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali roditelji
Kviz o Audrey Hepburn
modna ikona
Koliko znate o Audrey Hepburn? Testirajte svoje znanje u našem kvizu!
Jole progovorio o petom djetetu
''samo da su zdravi''
Jole progovorio o petom djetetu: ''Nisam znao ni da ću imati četvero...''
Preminuo Ivan Balić Cobra
u 83. godini
Preminuo je fotograf Ivan Balić Cobra, bio je suprug naše poznate glumice
Franka Batelić podijelila je fotografiju kćerkice Grete
njezina ljubimica
Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''
Gillian Anderson zasjala na premijeri filma
za nju je vrijeme stalo
Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad!
Enrique Iglesias objavio na Instagramu fotku iz djetinjstva
miljenik žena
Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete
Romina Knežić čestitala 25. rođendan Novoj TV
neviđeni glamur
Poput holivudske dive! Romina Knežić u ovom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha
Baby Lasagna razočaran organizacijom koncerta u Turskoj
loše vijesti
Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Visoki kazneni sud smanjio kaznu Filipu Zavadlavu
EVO KOLIKO IZNOSI
Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu!
Nova blamaža Vučića: Banuo u dvoranu, nije imao mjesto pa razbio stolicu
"Ovo nije smiješno"
Nova blamaža Vučića: Banuo u dvoranu, nije imao mjesto, pa razbio stolicu
Hrvatica (20) optužena za ubojstvo novorođenčeta: Nalaz obdukcije otkrio stravičnu istinu
Užasni detalji
Hrvatica (20) optužena za ubojstvo novorođenčeta: Nalaz obdukcije otkrio stravičnu istinu
show
Joško Gvardiol ima novi imidž
Što kažete?
Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
Franka Batelić podijelila je fotografiju kćerkice Grete
njezina ljubimica
Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''
Romina Knežić čestitala 25. rođendan Novoj TV
neviđeni glamur
Poput holivudske dive! Romina Knežić u ovom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha
zdravlje
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Kada piti magnezij – ujutro ili navečer? Evo odgovora
Piše nutricionistica
Kada piti magnezij – ujutro ili navečer? Evo odgovora
zabava
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
"Tipična braća": Mačke postale hit, jednim potezom nasmijale milijune
LOL
"Tipična braća": Mačke postale hit, jednim potezom nasmijale milijune
tech
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Nije prvi ni zadnji put
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Kinezi otkrili kako su napravili svog konkurenta Tesli: Bila su im dovoljna tek tri automobila
CEO sve objasnio
Kinezi otkrili kako su napravili svog konkurenta Tesli: Bila su im dovoljna tek tri automobila
sport
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
VATRENI U PRIJENOSU
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
VIDEO Sramota što je Arnautović napravio Prpiću, ali bivši hajdukovac nije ostao dužan
kaos na kraju
VIDEO Sramota što je Arnautović napravio Prpiću, ali bivši hajdukovac nije ostao dužan
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
tv
U dobru i zlu: Nije joj jasno kako je brzo zaboravio na sve
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nije joj jasno kako je brzo zaboravio na sve
MasterChef: Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!"
OTKRIJTE VIŠE!
Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!" O kome se radi?
Kumovi: Ovo je divlji zapad, a on je šerif!
KUMOVI
Kumovi: Ovo je divlji zapad, a on je šerif!
putovanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
Focaccia od kiselog tijesta recept
Savršenstvo bez mane
Nije brzo, ni jednostavno, ali… Recept za talijansku pogaču koja je toliko fina da se jede bez ikakvih dodataka
Vozila izgledaju novo, ali ih nitko ne želi: Groblje električnih automobila o kojem se priča
Nestvarni prizor
Vozila izgledaju novo, ali ih nitko ne želi: Groblje električnih automobila o kojem se priča
novac
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
Zabija izvan terena
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
Po čemu su kruške bolje od jabuka
KRALJICE JESENI
Znate li po čemu su kruške zdravije voće i od jabuka?
Marija Miholjek u crnoj haljini s ružičastom mašnom na proslavi 25 godina Nove TV
Elegancija i sofisticiranost
Marija Miholjek zasjala u haljini s detaljem koji crno izdanje pretvara u spektakl bolje i od šljokica
sve
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
"Tipična braća": Mačke postale hit, jednim potezom nasmijale milijune
LOL
"Tipična braća": Mačke postale hit, jednim potezom nasmijale milijune
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene