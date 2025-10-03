Preminuo je fotograf Ivan Balić Cobra, bio je suprug naše poznate glumice

Ivan Balić Cobra, jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa, preminuo je u 83. godini života.

Poznati hrvatski fotograf Ivan Balić Cobra preminuo je u petak u dobi od 82 godine.

Vijest o odlasku poznatog hrvatskog fotografa, iza kojeg su stajali portreti mnogih umjetnika, objavljena je u večernjim satima.

Mila Elegović i Ivan Balić Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Mila Elegović i Ivan Balić - 1 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

Ivan Balić Cobra bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa. Rođen je u Zagrebu gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti (foto-odjel). Nakon usavršavanja na Famous Photographer School u Münchenu i na Bundesfachschule für Fotografie u Hamburgu počinje snimati za najpoznatije modne kuće i ostale kompanije, među kojima su Enrico Coveri, Coca-Cola, INA, Siscia, Varteks, Jugoplastika, Woolmark, Lisca, Pounje i dr. Fotografije mu se objavljuju u mnogim svjetskim i domaćim časopisima.

Mila Elegović i Ivan Balić - 2 Foto: Andrej Kreutz/Pixsell

Mila Elegović i Ivan Balić - 4 Foto: Instagram

Izlagao je na mnogim domaćim i svjetskim izložbama. Bio je član je ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti), HZSU-a (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika), HND-a (Hrvatsko novinarsko društvo), FEP-a (Federation of European Photographers), PP of E (Professional Photographers of Europe), WCPP-a (World Council of Professional Photographers).

Osim modnom, bavio se i kazališnom fotografijom, uglavnom vezan uz Kazalište Komedija, u kojem je u svibnju ove godine postavljena izložba njegovih fotografija iz predstava ovog kazališta.

Mila Elegović i Ivan Balić - 3 Foto: Instagram

Mila Elegović i Ivan Balić - 1 Foto: Igor Kralj/Pixsell

U mladosti svirao je i pjevao u legendarnim grupama Bijele strijele i Roboti, pionirima rock scene u bivšoj državi. Bio je suprug Mile Elegović, s kojom je njegovao prijateljski odnos čak i nakon razvoda.

Posljednji ispraćaj gospodina Ivana Balića Cobre bit će u utorak, 7. listopada 2025. u 14 sati na zagrebačkom krematoriju.