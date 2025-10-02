Ljubavni život zlice s malih ekrana obilježila je tragedija od koje se jedva oporavila

Prije nego se udala za svog muža Bradyja Smitha, Tiffani Thiessen imala je buran ljubavni život.

Tiffani Thiessen ili Tiffani Amber Thiessen jedna je od glumica koje su obilježile devedesete. U prvom dijelu desetljeća mnogi ću je pratili kao Kelly Kapowski u sitcomu "Školsko zvono", nakon čega je četiri godine bila u tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills" kao Valerie Malone.

Kao takva, postala je idol tinejdžera, a mnogi su je smatrali djevojkom iz snova te njezine fotografije i postere stavljali na zidove.

Galerija 27 27 27 27 27

Tiffani Thiessen - 7 Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Još dok je bila u "Školskom zvonu", Thiessen su povezivali s kolegama Mark-Paulom Gosselaarom i Marijom Lopezom. Iako je imala s njima nekoliko spojeva, na kraju od toga nije bilo ništa veliko, ali su i danas svi dobri prijatelji. Da nije bilo uvijek tako, pokazuje knjiga jednog od producenata serije, koji je tvrdio da je Lopez prevario Thiessen s jednom od sporednih glumica.

Kada je postala dio glumačkog ansambla "Beverly Hillsa", počeo je njezin najburniji ljubavni period. Preko zajedničkog prijatelja Davida Faustina (Bud iz serije "Bračne vode"), upoznala je Briana Austina Greena, s kojim je ubrzo počela hodati. Iako joj je on bio jedan od njezinih prvih ozbiljnijih partnera, ni ova veza nije dugo potrajala. U ovo vrijeme postala je dobra prijateljica s Jennie Garth i Tori Spelling, no ta prijateljstva su u međuvremenu došla svom kraju.

Tiffani Thiessen Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen - 7 Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Iz ovog razdoblja najpoznatija je veza s Davidom Stricklandom, koji je glumio u seriji "Odjednom Susan". Međutim, borba s bipolarnim poremećajem, prestanak uzimanja lijekova i opijanje u jednom hotelu u Las Vegasu dovele su do Stricklandovog tragičnog kraja u 30. godini života, nakon čega je Tiffani prošla kroz vrlo teško razdoblje i često je u intervjuima isticala koliko ju je to iskustvo obilježilo.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."

Poslije tragedije imala je dvije kratke veze, od čega je jedna, ona s Richardom Ruccolom, završila zarukama. Ipak, na koncu je raskinula vezu i odlučila još pričekati na taj korak.

Tiffani Thiessen i Brady Smith - 1 Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen i Brady Smith - 3 Foto: Profimedia

Tiffani Thiessen i Brady Smith - 2 Foto: Profimedia

Svoju sreću je pronašla s glumcem i slikarom Bradyjem Smithom, kojeg je upoznala na jednom zajedničkom projektu. Vjenčali su se 2005. godine te dobili kćer i sina.

Da joj godine nimalo ne škode, Thiessen je pokazala više puta na društvenim mrežama i u projektima, a važnost jakog partnera koji ju podupire vidljiva je u njezinom samopouzdanju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jedva je stajala na nogama! Zločestu curu modnog svijeta snimili u nezgodnom trenutku

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovaj preslatki dječak? Danas je naš uspješni glazbenik!