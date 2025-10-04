Naša influencerica uživa u ljubavnoj idili s nogometašem, o njihovim zarukama i dalje se priča

Lana Biželj i Luka Majcen prošetali su centrom Zagreba, gdje su ih snimili naši fotografi.

Subotnja zagrebačka špica ponovno okupila brojna poznata lica, a među onima koji su privukli najviše pažnje bili su influencerica Lana Biželj i njezin zaručnik, slovenski nogometaš Luka Majcen.

Zaljubljeni par djelovao je opušteno i nasmijano, a njihova modna usklađenost nije prošla nezapaženo. Sudeći prema osmijesima i ležernim koracima, čini se da im jesen u Zagrebu itekako dobro pristaje.

Lana se odlučila za ležernu, ali vrlo efektivu kombinaciju – dugi bež kaput koji je uparila s crnim trapericama širokog kroja i crnim puloverom s leopard uzorkom, koji je outfitu dao dozu urbanog šarma. Look je upotpunila sunčanim naočalama retro dizajna i velikom torbom u smeđoj nijansi, dok su bijelo-crne tenisice dale casual završnicu.

Luka je, pak, izgledao jednako stylish u trapericama, crnoj majici i mekom pletenom kardiganu u sivoj nijansi. Svoj opušteni look zaokružio je crno-bijelim tenisicama, modernim sunčanim naočalama i satom koji je dodao dašak luksuza.

Inače, Lana i Luka upoznali su se preko Tindera.

"Nismo nikome pričali o Tinderu, kao da nas je malo bilo sram jer takav način pronalaska partnera možda ima negativan prizvuk. Komentirali smo nekoliko dana prije intervjua hoćemo li to reći ili ne, ali zaključili smo da zapravo nemamo problem s tim. Sviđa mi se što smo kliknuli na prvu i što je za dva, tri dana došla k meni u Ljubljanu. Nisam vjerovao da će doći, ali bili smo cijeli dan zajedno. Na doručku, kavi, ručku, šetali smo - kao da smo tjedan dana spojeva smjestili u taj jedan dan", rekao je Luka svojedobno za Gloriju.

Par se zaručio prošle godine u studenom i to u Indiji, a naša influencerica tada se pohvalila emotivnim videom. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nakon veze na daljinu, par se odlučio na zajednički život - u Zagrebu.

