Znate li tko je na fotografiji? Bio je glavna faca u našoj humorističnoj seriji

U posljednje vrijeme gledamo ga s nešto drugačijim imidžem – nosi bradu i brkove.

Naš kazališni, televizijski i filmski glumac Ivica Zadro ne pojavljuje se često u javnosti, ali iskoristio je ugodno subotnje vrijeme za šetnju zagrebačkom špicom.

U opuštenom izdanju prošetao je centrom grada, nosio je crnu majicu koju je upario s prslukom u istoj boji.

Ivica Zadro Foto: Josip Moler / CROPIX

Zadru brojni gledatelji ispred malih ekrana pamte po ulozi u našoj humorističnoj seriji ''Nad lipom 35'', u kojoj je glumio vlasnika kafića.

Ivica Zadro Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ivica Zadro Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Još jedna od važnijih uloga bila mu je i ona Pere Vrageca u legendarnim ''Smogovcima''.

U kazalištu Komedija bio je 35 godina, a od početka 2020. je službeno u mirovini, no ponekad još glumi u nekim kazališnim predstavama.

Ivica Zadro Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svoj privatni život oduvijek se trudio držati podalje od očiju javnosti, no poznato je da je u braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro i da imaju jednog sina.

Ivica Zadro Foto: Josip Moler/Cropix

U ožujku je snimljen i sa svojim televizijskim bratom, a o kome se radi pogledajte OVDJE.

