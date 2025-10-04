Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube

Seks-bomba šokirala je sve okupljene svojim izdanjem u Parizu.

Poznata manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum ponovno je dokazala da zna kako privući pažnju.

Ova dama pojavila se u Parizu na modnoj reviji brenda Vetements, a svoj dolazak pretvorila je u pravu modnu predstavu. Na događaj je stigla u pratnji svoje kćeri, a sve je započelo relativno klasično – u elegantnom sivom kaputu i sunčanim naočalama.

Heidi Klum Foto: Profimedia

No, čim je skinula kaput, paparazzi su poludjeli. Heidi je ispod nosila prozirnu, čipkastu haljinu boje kože kojom je pokazala ama baš sve.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Heidi Klum Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je na fotografiji? Bio je glavna faca u našoj humorističnoj seriji

Haljina dugih rukava i visokog ovratnika bila je potpuno prozirna, a ispod nje je imala tek delikatno donje rublje u svijetloj nijansi. Svojim izgledom izazvala je pravu pomutnju među okupljenima.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Heidi je modnu kombinaciju upotpunila crnim sunčanim naočalama i – kako su mnogi primijetili – neobičnim detaljem na zubima, metalnim navlakama.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kakvi su vaši dojmovi? Omiljena harmonikašica pokazala potpuno novi imidž

Ipak, Heidi je pozirala s osmijehom, pozdravljala publiku i pokazala da se s 52 godine i dalje ne boji pomaknuti modne granice.

Galerija 25 25 25 25 25

Nedavno je umalo poljubila pod pred paparazzima, umjesto glamura doživjela blam! Više o tome saznajte OVDJE.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 8 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Dirljiva objava govori sve! Maja Šuput podijelila prisne prizore s fatalnim Splićaninom

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sve prošetao špicom? Poznata lica ponovno okupirala centar Zagreba