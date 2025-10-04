Naša bivša manekenka prvi put pokazala 10 godina mlađeg partnera!

Prekrasna bivša manekenka nikada nije bila sklona dijeljenju privatnog života s javnosti, no ovoga puta je imala poseban razlog za pohvaliti se.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki Vedrana Linardić nedavno je priznala da ponovno ljubi, a sada se na društvenim mrežama pohvalila fotkom sa 10 godina mlađim partnerom.

Naime, 40-godišnja Vedrana već neko vrijeme uživa u vezi s Mateom Buljanom Vedrićem, a da im ljubav cvijeta - dokaz je i romantična fotka na Instagramu.

"Irreale" (tal. "nestvarno"), napisala je uz fotku na kojoj pozira u zagrljaju svog dečka u jednom talijanskom restoranu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je na fotografiji? Bio je glavna faca u našoj humorističnoj seriji

Ispod zaljubljenih prizora brzo su joj se javili i njezini pratitelji.

''Predivni'', ''Ajme divota, zaslužila si'', ''Kako smo zaljubljeni, jao'', ''Draga Vedrana, predivni ste, zaslužila si'', ''Uživaj Vedrana'', dio je komentara s Instagrama.

Vedrana Linardić Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nekoć zaštitno lice modnih pisti i naslovnica, te bivša djevojka Vedrana Ćorluke svoju manekensku karijeru zamijenila je drugom. Nakon završetka Učiteljskog fakulteta, počela je i raditi kao teta u vrtiću.

Galerija 9 9 9 9 9

''Igrom slučaja sam završila u vrtiću i moram priznati da mi se to više sviđa od učiteljstva, tako da sam do dana današnjeg ostala raditi kao teta u vrtiću. Oduvijek volim djecu i kada idem na posao, nemam osjećaj da idem na posao. Mnogi kažu da je to poziv i da moraš baš biti rođen za to. Svakako ima nešto u tome", rekla je Vedrana svojedobno za Story.

Vedrana Linardić Foto: Riječke stepenice/PR

Vedrana Linardić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Provjerite možete li kviz o filmskoj divi zamesti s vjetrom!