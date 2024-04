Ovu ljepoticu brojni pamte po romansi s Ćorlukom, a laskavu titulu najseksi Hrvatice lako bi mogla ponijeti i danas!

Evo gdje je danas bivša hrvatska manekenka Vedrana Linardić, svi ju pamte po kratkoj vezi s Vedranom Ćorlukom.

Riječanka Vedrana Linardić prije desetak godina bila je jedna od naših najtraženijih manekenki i slovila je kao najseksi Hrvatica.

Domaći dizajneri otimali su se za nju, ali svoju manekensku karijeru zamijenila je drugom. Nakon završetka Učiteljskog fakulteta, počela je i raditi kao teta u vrtiću.

''Igrom slučaja sam završila u vrtiću i moram priznati da mi se to više sviđa od učiteljstva, tako da sam do dana današnjeg ostala raditi kao teta u vrtiću. Oduvijek volim djecu i kada idem na posao, nemam osjećaj da idem na posao. Mnogi kažu da je to poziv i da moraš baš biti rođen za to. Svakako ima nešto u tome", rekla je Vedrana nedavno za Story.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li kakav su imidž Luka Modrić i Vedran Ćorluka imali 2009. godine? Razlika od danas itekako je vidljiva!

Vedrana živi u Rijeci, ali povremeno dođe u Zagreb uz koji je vežu brojne uspomene, ali i projekti na kojima bi tek htjela sudjelovati.

"Planiram upisati tečaj za pilates instruktora. Također mi je zanimljiv i taj rad s medijima, tipa okušat se recimo u ‘Plesu sa zvijezdama‘ ili tako nekom showu. Pratim sve te sezone i svakako sam zainteresirana za probati tako nešto. Dosta volim i pratim sport, tako da baš sada planiramo pokrenuti podcast gdje bi radila intervjue s raznim sportskim imenima. To bi bilo u suradnji s riječkim kanalom Ri gdje bi i prijateljica i ja bile u ulozi voditeljice", rekla je.

Svoj ljubavni status nije htjela otkriti, a svima je ostala poznata kao bivša djevojka nogometaša Vedrana Ćorluke s kojim je bila 2011. godine.

"Ja dosta onako čuvam svoju intimu za sebe. Ne volim govoriti ukoliko nije riječ o nečem ozbiljnom kao što su vjenčanje ili tako nešto. Po tom pitanju sam dosta zatvorena, ali znat ćete kada bude nešto, sigurno ćete me uloviti već negdje haha. Smatram da svako razdoblje nosi nešto svoje. Kad si sam, trebaš raditi na sebi, kad si u vezi, onda bi trebalo poticati jedno drugo da budete bolja verzija sebe. Tako da i kada sam solo i kada sam u vezi, mogu reći da sam sretna i to je ono što je najvažnije'', dodala je.

Vedrana danas živi mirnim životom, ali ponekad i dalje odradi neki modeling posao.

"Sve ima svoje vrijeme u životu, a ja mislim da sam svoje iskoristila. Čak sam mogla i prije se povući, ali uvijek bi netko molio: ''Pa daj još ova revija, daj još ovo snimanje'', pa se onda to zna odužiti. Sada dolazi vrijeme za mlađe cure. Ja sam zahvalna s onim što sam postigla, a čak mislim da sam mogla i više postići recimo u inozemstvu. Međutim ja sam to uvijek više gledala kao hobi, nikada mi to nije bilo primarno. Znaju me zvati i danas za neki hotel, neku reklamu, pa zašto ne odraditi ako sam slobodna i ako je dobar honorar, dobra ekipa, nisam isključiva", zaključila je.

Pogledaji ovo Celebrity Franka otkrila gdje je Ćorluka dočekao 38. rođendan, a sjećate li se kako je naš nogometaš izgledao u mladim danima?

Vedrana je aktivna i na Instagramu, na kojem ima više od sedam tisuća pratitelja, koji je ispod svake fotke obasipaju komplimentima na račun izgleda.

A kako je izgledala kad je žarila i palila domaćom scenom, pogledajte u našoj galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sjećate li se kako je Seve izgledala s 18 godina? Tada je pozirala za svoju prvu naslovnicu časopisa, evo koliko se promijenila

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Hrvatsku kraljicu tambure pokušali su zabraniti zbog domoljublja, a ona je kasnije pjevala na ratištima: ''Nikad me nije bilo strah''