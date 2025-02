Vjerovali ili ne, ova talentirana žena u prošlosti je bila prava prirodna ljepotica

Osebujna talijanska pjevačica Loredana Bertè ostavila je trag na glazbenoj sceni, a iza nje je brak s teniskom zvijezdom Björnom Borgom.

Talijanska glazbena scena prepoznatljiva je po ženskim hrapavim glasovima, a kada bi se krenule navoditi sve izvođačice koje su obilježile talijansku diskografiju, ne bi sve stale u nekoliko redova. Jedna od najupečatljivijih umjetnica svakako jest Loredana Bertè, koju su zbog privrženosti rock glazbi nazivali "La Diva del Rock" (Rock diva), a unatoč hitovima, pomalo je ostala u sjeni svoje tri godine starije sestre Domenice, poznatije i kao Mia Martini.

Bertè je rođena 1950. kao treća od četiri kćeri. Njezini roditelji bili su nastavnici u školi, no sve do 1996. godine nije javno govorila o svom djetinjstvu. Tek godinu dana nakon smrti svoje poznatije sestre, Bertè je otkrila stvarnu istinu - otac Giuseppe je bio nasilnik, dok je majka Maria često bila odsutna iz njezinog života i života njezinih sestara, a kasnije će poručiti kako je do preranog kraja njezine sestre došlo zbog teškog djetinjstva.

Loredana Bertè - 8 Foto: Profimedia

Sama Loredana prvi put se pojavila na glazbenoj sceni krajem šezdesetih no prvi uspjeh imala je 1974. s pjesmom "Sei bellissima". Ovu pjesmu Talijani često zapjevaju na svakom koncertu kada idu komplimentirati drugim izvođačima.

🚨| Taylor Swift reacting to the crowd chanting "Sei Bellissima" at today's show! #MilanTSTheErasTour pic.twitter.com/Tg5RBLthpN — The Eras Tour (@tswifterastour) July 13, 2024

Osim po svojoj karijeri, Bertè je poznata po kontroverzama u svom životu. Osim po otkrivanju teškog odrastanja, Bertè se otvoreno borila s mentalnim zdravljem, što ju je često dovodilo do naslovnica talijanskih medija.

Ljubavni život nije bio nimalo manje turbulentan. Od 1988. do 1992. godine bila je u braku s jednim od najboljih tenisača u povijesti Björnom Borgom, zbog čega je često putovala svijetom. Međutim, odnos između njih dvoje brzo je postao toksičan, zbog čega je više puta pokušala samoubojstvo. Kasnije će pripisati krivnju za kraj braka s Borgom ne samo njegovom posesivnom naravi i životnom stilu temeljenom na konzumaciji ilegalnih supstanci, već i neprihvaćanju njihova braka od strane njegove obitelji, koja se protivila ideji da par ima zajedničko dijete, što je pjevačica jako željela i žao joj je što se to nije ostvarilo.

Bertè nikad nije oprostila Borgu za sve što se dogodilo u njihovom braku, a sve je išlo do te mjere da je prošle godine otvoreno govorila kako bi htjela nastupati na Eurosongu 2024. u švedskom Malmöu samo da ga naljuti.

Loredana Bertè - 7 Foto: Profimedia

Svoju karijeru izgradila je uz pomoć svojeg jedinstvenog glazbenog stila, koji je uključivao kombinaciju popa, rocka i talijanske zabavne glazbe, a njezine pjesme su često bile emotivne i snažne. Njezini odvažni stihovi nerijetko su razmatrali tabu teme kao što su sloboda, ljubav i žene, ponekad su bili shvaćeni kao provokativni i kontroverzni, što joj je donijelo i kritike i obožavatelje.

Dosad je objavila 17 albuma, a na najpoznatijem talijanskom glazbenom festivalu Sanremo sudjelovala je 12 puta. Najbolji rezultat ostvarila je 2012. s Gigijem D'Alessijom i pjesmom Respirare i 2019. s rock baladom Cosa ti aspetti da me, osvojivši četvrto mjesto.

Kada je prošle godine nastupala na Sanremu s pjesmom "Pazza", osvojila je nagradu glazbene kritike "Mia Martini". Kako je sama priznala na konferenciji za novinare, ova nagrada joj je bila draža od Grand Prixa Sanrema jer je nazvana prema njezinoj sestri.

"Mimi, uspjele smo!", poručila je osebujna Loredana Bertè, koju će svaki Talijan prepoznati po njezinoj modroj kosi.

Svjetsku slavu preko Sanrema je stekla Giorgia, a više o njoj saznajte OVDJE.

