Svi pričaju o reakciji Ryana Reynoldsa kad su ga upitali o skandalu u koji je upletena njegova supruga

Glumački par Blake Lively i Ryan Reynolds viđeni su zajedno prvi puta u javnosti nakon dva mjeseca, otkako je 37-godišnja glumica podignula tužbu protiv kolege i redatelja filma "Priča završava s nama" Justina Baldonija, njegova partnera Jameyja Heatha, produkcijsku kompaniju WayFarer Production, njegovu publicisticu Jennifer Abel, PR kriznu stručnjakinju Melissu Nathan i ostale zbog seksualnog uznemiravanja i uništavanja ugleda.

Povod njihovom zajedničkom izlazu bila je emisija posvećena 50 godina neprekinutog emitiranja showa "Saturday Night Live", u kojoj su oboje gostovali po jednom i to davne 2009. godine.

Blake Lively i Ryan Reynolds - 4 Foto: Profimedia

48-godišnji Reynolds ujedno je sudjelovao u jednom skeču u kojem su ga voditeljice Tina Fey i Amy Poehler ispitivale.

"Kako si", upitale su Fey i Poehler Reynoldsa, na što je on odgovorio: "Odlično. Zašto, što ste čule?"

Amy Poehler asks Ryan Reynolds, seated next to wife Blake Lively at #SNL50, how it's going. "Great! Why, what have you heard?" https://t.co/ltXJv20kZs pic.twitter.com/KppOXOj6vf