Naša bivša manekenka opet ljubi, srce joj je ukrao 10 godina mlađi odabranik

Nekadašnja hrvatska manekenka Vedrana Linardić, koja se povukla iz javnosti, ponovno ljubi.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki Vedrana Linardić već godinama živi povučeno. Nekoć zaštitno lice modnih pisti i naslovnica, te bivša djevojka Vedrana Ćorluke nikada nije bila sklona dijeljenju privatnog života s javnosti, no ovoga puta je imala razlog za pohvaliti se.

Prema pisanju portala Net.hr, Linardić već neko vrijeme uživa u vezi s Mateom Buljanom Vedrićem (30), a kako je sama priznala, ljubav im cvjeta.

Vedrana Linardić Foto: Riječke stepenice/PR

Vedrana Linardić (Foto: Instagram) Foto: instagram

Vedrana Linardić - 3 Foto: Instagram

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno'', kratko je prokomentirala bivša manekenka.

Domaći dizajneri otimali su se za nju, ali svoju manekensku karijeru zamijenila je drugom. Nakon završetka Učiteljskog fakulteta, počela je i raditi kao teta u vrtiću.

Pogledaji ovo Celebrity Na suđenju posrnulom reperu prikazane uznemirujuće snimke sa zloglasnih zabava, reakcije porotnica sve su rekle

''Igrom slučaja sam završila u vrtiću i moram priznati da mi se to više sviđa od učiteljstva, tako da sam do dana današnjeg ostala raditi kao teta u vrtiću. Oduvijek volim djecu i kada idem na posao, nemam osjećaj da idem na posao. Mnogi kažu da je to poziv i da moraš baš biti rođen za to. Svakako ima nešto u tome", rekla je Vedrana u jednom intervjuu, koja uglavnom živi u Rijeci, no povremeno dođe u Zagreb.

Vedrana Linardić (FOTO: Iva Znaor, Helena Balaž)

Vedrana Linardić (Foto: Facebook) Foto: Facebook

Vedrana Linardić (FOTO: Instagram)

Pogledaji ovo Celebrity Najnovija fotka Danijele Dvornik u bikiniju dokaz je da izgleda bolje nego ikada

Još ranije otkrila je zašto ne voli govoriti pretjerano o svojoj intimi.

"Ja dosta onako čuvam svoju intimu za sebe. Ne volim govoriti ukoliko nije riječ o nečem ozbiljnom kao što su vjenčanje ili tako nešto. Po tom pitanju sam dosta zatvorena, ali znat ćete kada bude nešto, sigurno ćete me uloviti već negdje haha. Smatram da svako razdoblje nosi nešto svoje. Kad si sam, trebaš raditi na sebi, kad si u vezi, onda bi trebalo poticati jedno drugo da budete bolja verzija sebe. Tako da i kada sam solo i kada sam u vezi, mogu reći da sam sretna i to je ono što je najvažnije", priznala je Linardić koja se povremeno odazove na poneki modeling, ali najviše uživa u radu s djecom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ponosna Thompsonova supruga objavom na Instagramu otkrila čime se bavi njihova kćer

Što mislite o Vedraninom novom početku, pišite nam u komentarima!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fotku skupocjenog detalja u prvom planu zasjenili su prizori Lepe Brene u badiću

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Obožavali smo ga gledati u filmovima iz devedesetih, a život mu je obilježila tragedija

Pogledaji ovo Celebrity Rodila je Nika Fleiss! Ovaj je detalj otkrio i identitet djetetova oca

Pogledaji ovo Celebrity Zovu je kraljicom skandala, a zbog ovih prizora u bikiniju nitko joj ne bi dao njene godine!