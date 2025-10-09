Da ti srce pukne! Kruži dirljiv video u kojem je Halid Bešlić zapjevao bolesnoj baki

Dirljiv video u kojem Halid Bešlić pjeva teško bolesnoj baki potresao je društvene mreže i još jednom pokazao njegovu ljudskost.

Odlazak Halida Bešlića ostavio je neizbrisiv trag, a o njegovoj toplini i humanosti danas govore mnogi.

Na društvenim mrežama oglasili su se njegovi prijatelji i kolege, prisjećajući se plemenitih djela koja je činio za života.

Jedan posebno dirljiv trenutak zabilježen je u videu koji su objavili članovi obitelji teško bolesne Anđele. Na snimci, Halid joj pjeva, pokušavajući joj, kako kažu, "olakšati put i dušu".

Evo ovima što se čude što je Halid bio ovoliko voljen.

Anđela je bila onkološki pacijent i vraćala se iz Sarajeva kući.

Na povratku su svratili do pumpe Bešlić i sreli Halida koji je zapjevao Romaniju Anđeli da joj olakša put i dušu.

Sada su oboje zajedno. pic.twitter.com/lGRBMGr5K6 — Kemp (@Kemp40S) October 8, 2025

"Moju Anđelu rak je razorio za devet mjeseci. Na povratku iz Sarajeva sreli smo ljudinu s kojim je posljednji put zapjevala", stoji u objavi koja je ubrzo osvojila društvene mreže i izazvala snažne emocije.

