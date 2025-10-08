Znate li tko je ovo? Danas je naš poznati političar, a supruga mu se kandidirala za predsjednicu

Na otkrivanju spomenika Bruceu Leeju u Zagrebu 2009. godine pojavio se naš političar kojeg ćete teško prepoznati.

Danas poznat kao jedan od najprepoznatljivijih političara u Hrvatskoj, naš političar prije petnaestak godina izgledao je – potpuno drugačije.

Riječ je o Nini Raspudiću, našem političaru koji danas ima 49 godina.

Nino Raspudić - 3 Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Na ovim starim fotografijama, snimljenima 2009. godine na Kvaternikovom trgu u Zagrebu, sudjelovao je na otkrivanju spomenika Bruceu Leeju, tada novoj urbanoj atrakciji koja je privlačila brojne znatiželjnike.

Nino Raspudić - 1 Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Odjeven u plavu trenirku i s crnom kosom i bradom, pozirao je pokraj zlatnog kipa legendarnog majstora borilačkih vještina.

Pogledaji ovo Celebrity Sviđa li vam se? Danijela Dvornik pokazala djelić svog dnevnog boravka

Malo tko bi ga danas prepoznao – tada još nije bio politička figura, već mladi filozof i javni intelektualac koji se povremeno pojavljivao u medijima. S godinama je postao jedno od prepoznatljivih lica domaće političke scene.

Nino Raspudić - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Rođen u Mostaru 1975. godine, Raspudić je diplomirao filozofiju i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje i danas predaje na Odsjeku za talijanistiku. Doktorirao je na temi odnosa između hrvatske i talijanske kulture, a uz akademsku karijeru posvetio se i pisanju, prevođenju te medijskom komentiranju.

Njegove kolumne i nastupi u raznim emisijama brzo su ga pretvorili u javnu osobu. Oštrouman, britkog jezika i bez dlake na jeziku, Raspudić se profilirao kao glas koji uvijek izaziva reakcije – bilo pozitivne, bilo negativne.

Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić Foto: Josip Moler / CROPIX

U političke vode uplovio je 2020. godine, kada je izabran u Hrvatski sabor. Bio je povezan s Mostom, no danas djeluje kao nezavisni zastupnik, poznat po žestokim govorima i kritici vladajućih struktura.

U Saboru se često oglašava o temama poput korupcije, transparentnosti, javne uprave i medija, a zbog svog temperamenta i karizme nerijetko privlači medijsku pažnju i izvan političkih okvira.

Nino Raspudić - 2 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, poznati su svi detalji pogreba

Uz politički angažman, Raspudić je i obiteljski čovjek – u braku je s novinarkom i saborskom kolegicom Marijom Selak Raspudić.

Selak Raspudić i Raspudić su držali svoju vezu skrivenu od javnosti do 2019., kada je objavljeno da čekaju prvo zajedničko dijete. Vjenčali su se 2020., što je potvrđeno kada je Marija pojavila s novim prezimenom.

Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Prije Marije, Nino je bio u braku s hrvatskom redateljicom i scenaristicom Kristinom Kumrić. Tko je ona čitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz zajedničku fotografiju iz njihove mladosti