neprepoznatljiv!

Znate li tko je ovo? Danas je naš poznati političar, a supruga mu se kandidirala za predsjednicu

Piše J. C. , Danas @ 06:24 Nekad i sad komentari
Nino Raspudić - 2 Nino Raspudić - 2 Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Na otkrivanju spomenika Bruceu Leeju u Zagrebu 2009. godine pojavio se naš političar kojeg ćete teško prepoznati.

Kako je Nino Raspudić izgledao 2009. godine?
Kako izgleda i kako igra najbolji gruzijski rukometaš sadašnjice, koji trenutno živi upravo u Zagrebu?
Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video sa suprugom i sinom
Osvanuo dirljiv transparent tijekom utakmice Hrvatske i Češke
Od svadbenih zvona do ljubavnih poruka! Mladi glazbenici otkrili nam slatke ljubavne detalje.
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
Alka Vuica javila se iz Sarajeva gdje su brojni odali počast Halidu Bešliću
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
Trojica uhićena zbog sumnje da su planirali atentat na belgijskog premijera
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mama podijelila trik za uspavljivanje beba, genijalna metoda oduševila mame
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
VIDEO Hrvatska na korak do SP 2026: Česima ostala skoro samo teorija
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
Utakmica Češka - Hrvatska večeras na Novoj TV od 20 sati
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
MasterChef: Stjepan voli sve morsko, ali ne baš na ovoj razini: "Mislim da ti nemam što komentirati!"
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
Maja Šuput u Splitu nastupila u neonsko zelenoj mini haljini
VIDEO Hrvatska na korak do SP 2026: Česima ostala skoro samo teorija
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
