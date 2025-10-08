Sviđa li vam se? Danijela Dvornik pokazala djelić svog dnevnog boravka

Danijela Dvornik na Instagramu je pokazala svoj dnevni boravak, koji je u jesenskom izdanju osvojio brojne obožavatelje toplinom i ugodnim ambijentom.
Danijela Dvornik još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv osjećaj za estetiku i ugodu doma.3 vijesti o kojima se priča postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit! Jeste li pogodili? Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija svog dnevnog boravka, koji odiše toplinom, udobnošću i pravim jesenskim ozračjem.
U prostoriji dominiraju nježne bež i tople zemljane nijanse, dok poseban šarm daje električni kamin koji stvara osjećaj prave domaće atmosfere. Prostor je ispunjen detaljima koji odražavaju Danijelin osobni stil – od pažljivo složenih knjiga na policama i biljaka, do dekorativnih jastučića i toplih pokrivača na kauču.
Dnevni boravak Danijele Dvornik - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz zajedničku fotografiju iz njihove mladosti
Velika staklena vrata vode prema balkonu s lijepim ukrasnim ogradama, a kroz prozore dopire prirodno svjetlo koje prostoru daje dodatnu mekoću. Sve zajedno stvara dojam savršenog mjesta za opuštanje uz knjigu, šalicu čaja i pogled na jesenski dan.
''Jesen na otoku… zapravo jesen u mojoj kući... Danas sam dan provela na biciklu... malo po mistu, pa malo po okolnim maslinicima u posjeti onima koji su već započeli berbu. Dani berbe skupa s beračima vrate neki život u uspavanim maslinicima. Ja svoju berbu započimam za koji dan'', otkrila je u opisu.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram
Galerija 16 16 16 16 16
Pogledaji ovo Celebrity Sin pjevačke legende podijelio nepoznat detalj o Bešliću, video sve govori
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Borna Sosa napravio iznimku: Pohvalio se fotografijama sina i partnerice!
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti