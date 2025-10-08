Sviđa li vam se? Danijela Dvornik pokazala djelić svog dnevnog boravka

Danijela Dvornik na Instagramu je pokazala svoj dnevni boravak, koji je u jesenskom izdanju osvojio brojne obožavatelje toplinom i ugodnim ambijentom.

Danijela Dvornik još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv osjećaj za estetiku i ugodu doma.

Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija svog dnevnog boravka, koji odiše toplinom, udobnošću i pravim jesenskim ozračjem.

U prostoriji dominiraju nježne bež i tople zemljane nijanse, dok poseban šarm daje električni kamin koji stvara osjećaj prave domaće atmosfere. Prostor je ispunjen detaljima koji odražavaju Danijelin osobni stil – od pažljivo složenih knjiga na policama i biljaka, do dekorativnih jastučića i toplih pokrivača na kauču.

Dnevni boravak Danijele Dvornik - 2 Foto: Instagram

Velika staklena vrata vode prema balkonu s lijepim ukrasnim ogradama, a kroz prozore dopire prirodno svjetlo koje prostoru daje dodatnu mekoću. Sve zajedno stvara dojam savršenog mjesta za opuštanje uz knjigu, šalicu čaja i pogled na jesenski dan.

''Jesen na otoku… zapravo jesen u mojoj kući... Danas sam dan provela na biciklu... malo po mistu, pa malo po okolnim maslinicima u posjeti onima koji su već započeli berbu. Dani berbe skupa s beračima vrate neki život u uspavanim maslinicima. Ja svoju berbu započimam za koji dan'', otkrila je u opisu.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

