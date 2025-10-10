Jedan pogled bio je dovoljan! Glazbenica ljubi sportaša kojeg je upoznala na večeri

Posljednjih deset godina Ciara i Russell Wilson su primjer para koji uspješno spaja glazbu i američki nogomet te da istinska sreća se može naći nakon velike tuge.

Glazba i američki nogomet često su se ispreplitali. Prije nego je u fokus javnosti dospjela priča o jednom drugom paru, Amerika je s velikom pažnjom pratila ljubavnu priču r'n'b zvijezde i vođe navale koji je sa samo 24 godine odveo svoj klub do naslova u NFL-u.

U pitanju su Ciara i Russell Wilson, koji su primjer skladne i stabilne veze nakon burnih prošlosti punih deset godina.

Ciara i Russell Wilson - 4 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 7 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 11 Foto: Profimedia

Prije nego što je pronašla sreću s Russellom, Ciara je prošla kroz bolan prekid sa svojim bivšim zaručnikom, reperom Futureom. Iako su se činili savršenim parom, ubrzo nakon rođenja sina Futurea Zahira Wilburna pojavile su se glasine o Futureovoj nevjeri, što je na koncu dovelo do raskida.

"Bila sam spremna na brak i obitelj. Ali kad shvatiš da netko ne dijeli iste vrijednosti, moraš otići, iako boli", rekla je Ciara, koja je svoju sreću pronašla 2015. na jednoj dobrotvornoj večeri.

Ciara i Russell Wilson - 15 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 14 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 12 Foto: Profimedia

"Znala sam da je on taj odmah nakon prvog spoja", rekla je Ciara u showu Kelly Clarkson za Russella, koji je u vrijeme njihovog upoznavanja igrao za Seattle Seahawkse.

Ubrzo su počeli izlaziti, ali odlučili su da će njihova veza biti zasnovana na poštovanju i vjeri — javno su izjavili da su odlučili apstinirati do braka, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Ta odluka, koju su donijeli zajedno, pokazala je koliko je njihov odnos od samog početka bio duhovno i emocionalno dubok.

Ciara i Russell Wilson - 25 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 22 Foto: Profimedia

Nakon kratkih zaruka u srpnju 2016. godine su se vjenčali na bajkovitoj ceremoniji u engleskom dvorcu Cheshire, a snimke s istog pjevačica je objavila u sklopu spota za pjesmu "Beauty Marks". Ciara je blistala u haljini couture dizajnera Petera Dundasa, dok je Russell nosio elegantno odijelo od Toma Forda. Danas imaju troje djece, a Russell odgaja njezinog sina iz veze s Futureom kao vlastito dijete. Koliko je veza između očuha i posinka jaka, pokazuje i to da je prije nekoliko mjeseci Ciara dala dozvolu da se Futureovo prezime promijeni u Wilson.

Ciara i Russell Wilson - 9 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 6 Foto: Profimedia

Par često govori o tome koliko međusobna podrška igra ključnu ulogu u njihovom odnosu. Dok Ciara dominira glazbenom scenom i modnim kampanjama, Russell je jedan od najuspješnijih NFL igrača svoje generacije, s titulom Super Bowl prvaka. Pjevačica često navija s djecom na tribinama tijekom njegovih utakmica, dok vođa navale nerijetko dolazi na njezine koncerte i snimanja.

Kao veliki vjernici, njihova obiteljska rutina uključuje zajedničku molitvu, putovanja, a oboje se aktivno bave humanitarnim radom kroz zakladu "Why Not You Foundation", koja pomaže mladima iz siromašnih zajednica.

Ciara - 3 Foto: Profimedia

Ciara - 2 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 1 Foto: Profimedia

Ciara i Russell Wilson - 2 Foto: Profimedia

Danas su Ciara i Russell Wilson simbol stabilnosti, zajedništva i ljubavi u svijetu koji se često mijenja iz dana u dan. Na društvenim mrežama često dijele romantične trenutke, rođendanske iznenađenja i poruke međusobne zahvalnosti, ali i prizore iz svakodnevnog obiteljskog života.

Njihova ljubavna priča pokazuje da se nakon boli i razočaranja može pronaći istinska sreća — i da ponekad, kad si spreman voljeti iskreno, ljubav pronađe put sama.

