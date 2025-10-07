Objavljen datum komemoracije i dženaze Halida Bešlića

Bosanskohercegovački mediji objavili su kada će se održati komemoracija i dženaza Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak.

Kralj narodne glazbe, bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest o njegovoj smrti zavila je cijeli Balkan u tugu, a brojni poznati iz regije proteklih nekoliko sati opraštaju se od pjevača koji je obilježio regionalnu scenu tako što dijele zajedničke anegdote ili izražavaju sućut obitelji Bešlić.

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 5 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

In Magazin: Halid Bešlić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Halid Bešlić Foto: DNEVNIK.hr

Nekoliko sati nakon njegovog odlaska objavljeno je kada će se održati komemoracija i dženaza pjevača koji je desetljećima spajao ljude svojom glazbom. Svi zainteresirani moći će prisustvovati komemoraciji u ponedjeljak 13. listopada u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati.

In Magazin: Halid Bešlić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić s unučadi - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Dženaza će biti klanjana u 13:30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 14:30 će biti pokopan na gradskom groblju Bare.

Halid je imao jednu neispunjenu želju tijekom svoje karijere. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako su izgledali posljednji Halidovi nastupi u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.

