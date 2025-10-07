Nina Badrić teško je nalazila riječi nakon smrti Halida Bešlića: "Malo je onih koji su kao ti..."

Nina Badrić prisjetila se zajedničkih druženja s Halidom Bešlićem nakon njegovog odlaska u 72. godini života.

Regija se oprašta od kralja narodne glazbe Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je za medije potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave ne biraju riječima kojima se opraštaju od pjevača.

Galerija 25 25 25 25 25

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Instagram

Halid Bešlić s unučadi - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani kolege opraštaju se od Halida: ''Nisam znao da će nam ovo biti zadnji susret''

Prisjećanje na Halida objavila je i naša glazbena diva Nina Badrić, koja se od pjevača oprostila zajedničkom fotografijom i dirljivom porukom, pokazavši kakva ljudska veličina je bio.

"Malo je pjevača koji su bili takve ljudske gromade kao što si ti. I svatko tko te je upoznao, odmah si ga kupio svojom ljudskošću i jednostavnošću. Bio si kao i svi oni koji su istinski najveći - najmanji. Ostat’ će velika praznina bez tebe jer dobri ljudi odlaze sa Zemlje, a ja svim srcem vjerujem da su na nekom puno boljem mjestu. Iskrena sućut obitelji i prijateljima… Putuj mirno Halide, nećeš biti zaboravljen", ispričala je Nina i time rasplakala svoje pratitelje.

Svoje fanove rasplakao je i Dino Merlin, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako su izgledali posljednji Bešlićevi nastupi u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput uputila Halidu posljednji pozdrav: ''Čast mi je što sam odrasla s vašim pjesmama''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."

Pogledaji ovo Celebrity Mila Elegović na vječni počinak ispratila bivšeg supruga, u naručju je čvrsto držala jedan detalj