Nina Badrić teško je nalazila riječi nakon smrti Halida Bešlića: "Malo je onih koji su kao ti..."

Nina Badrić prisjetila se zajedničkih druženja s Halidom Bešlićem nakon njegovog odlaska u 72. godini života.
Regija se oprašta od kralja narodne glazbe Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.
Vijest je za medije potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave ne biraju riječima kojima se opraštaju od pjevača.
Prisjećanje na Halida objavila je i naša glazbena diva Nina Badrić, koja se od pjevača oprostila zajedničkom fotografijom i dirljivom porukom, pokazavši kakva ljudska veličina je bio.
"Malo je pjevača koji su bili takve ljudske gromade kao što si ti. I svatko tko te je upoznao, odmah si ga kupio svojom ljudskošću i jednostavnošću. Bio si kao i svi oni koji su istinski najveći - najmanji. Ostat’ će velika praznina bez tebe jer dobri ljudi odlaze sa Zemlje, a ja svim srcem vjerujem da su na nekom puno boljem mjestu. Iskrena sućut obitelji i prijateljima… Putuj mirno Halide, nećeš biti zaboravljen", ispričala je Nina i time rasplakala svoje pratitelje.
