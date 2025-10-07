Dino Merlin slomljen nakon Halidove smrti: "Putuj, bijela ptico..."

Dino Merlin oprostio se od Dine Merlina emotivnom porukom na Instagramu.

Regija se oprašta od kralja narodne glazbe Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave ne biraju riječima kojima se opraštaju od pjevača.

Jedan od njegovih velikih suradnika Dino Merlin, s kojim je Halid snimio pjesmu "Godino vrela" za album "Mi", objavio je dirljivu poruku na Instastoryju s kojom se oprostio od dragog prijatelja.

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić.

Topla duša bosanska.

Bez hile, bez koristi za sebe.

Stigao sam da se oprostim.

Kišna, oktobarska sarajevska noć.

Pjevao sam mu tiho našu pjesmu.

Kao da se u trenutku blago nasmiješio.

Bijele, čiste priglavke.

Dugo sam ih milovao i mislio:

“Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.”

Volim te mnogo.

Tvoj Dino", napisao je Merlin uz Bešlićevu fotografiju.

