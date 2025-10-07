Marija Šerifović s tugom se oprostila od Halida: "Hvala za svaku puštenu suzu"

Pobjednica Eurosonga 2007. Marija Šerifović putem društvenih mreža se oprostila od Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak.

Dragulj regionalne narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave počeli su se opraštati od pjevača.

Među onima koji su se oprostili od Halida bila je i Marija Šerifović, koja mu je posvetila posebnu objavu na Instastoryju.

"Prestalo je kucati muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka vam je vječna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu", napisala je Šerifović uz Bešlićevu fotografiju, izrazivši sućut obitelji.

Pobjednica Eurosonga 2007. bila je među prvima koji su poslušali baladu "Sejda", posljednju pjesmu objavljenu za Halidova života.

"Ja sam svoje isplakala", napisala je tada Marija Šerifović.

