Opet kopiraju? Harry i Meghan posljednjom izjavom ponovno na meti kraljevskih fanova

Princ Harry i Meghan Markle dobili su nagradu za humanitarce godine, a poruke koje su poslali s pozornice uvelike su bile slične onima koje je taj dan ranije poslala Kate Middleton.

Meghan Markle i princ Harry u četvrtak su prisustvovali gala večeri "Project Healthy Minds", na kojem su dobili nagradu za humanitarce godine. Ovime su postali drugi dobitnici te nagrade, nakon što su godinu ranije dobili Jeff Yabuki i njegova supruga Gail Yabuki.

Tijekom svečanosti, Meghan je pohvaljena kao "majka, supruga, poduzetnica i filantropkinja", dok su Harryjevi rad na polju mentalnog zdravlja i njegovi kontroverzni memoari "Rezerva" navedeni među njegovim postignućima.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Bivša glumica odlučila je iskoristiti svoj govor zahvale kako bi izrazila zabrinutost zbog odrastanja svoje djece, Archieja i Lilibet, u digitalnom dobu.

"Naša djeca, Archie i Lili, imaju samo šest i četiri godine. Još su premali za društvene mreže – ali znamo da će taj dan uskoro doći. Kao i mnogi roditelji, stalno razmišljamo o tome kako prigrliti prednosti tehnologije, a istovremeno se zaštititi od njezinih opasnosti. To razdvajanje postaje gotovo nemoguće", izjavila je Meghan, na što se Harry nadovezao: "Ovo je ključan trenutak u našoj zajedničkoj misiji da zaštitimo djecu i podržimo obitelji u vremenu tehnologije."

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Britanski mediji bili su brzi istaknuti kako se ovo dogodilo tek nekoliko sati nakon što je njezina šurjakinja Kate Middleton posjetila dječju humanitarnu organizaciju i upozorila da pretjerano korištenje ekrana može naštetiti obiteljskom životu. Isto tako, kraljevski promatrači su primijetili kako je njihov govor imao gotovo identičnu poruku kao i Kate ranije tog dana.

Isti dan, Harryjevi otac i brat kralj Charles i princ William zajedno su prisustvovali događaju u Prirodoslovnom muzeju u Londonu, posvećenom zaštiti okoliša.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle, princ Harry, kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Iako je večer bila slavodobitna, nad vojvodom se nadvila nova sjena. Vlada Čada objavila je pismo u kojem optužuje organizaciju African Parks, čiji je Harry član upravnog odbora, za financijske nepravilnosti i nepoštivanje zakona, a ministar okoliša Hassan Bakhit Djamous tvrdi kako je organizacija nezakonito upravljala prihodima od turizma i koristila offshore račune na otoku Man, čime je prekršila zakone te afričke zemlje.

Gala večer u New Yorku još je jednom pokazala da su Meghan i Harry odlučni u svojoj misiji da se profiliraju kao globalni humanitarci, dok istodobno pokušavaju tajni plan pokušaja pomirenja s kraljevskom obitelji kojeg mediji nazivaju "Projekt Otapanje Leda". I dok je Harry u rujnu uspio razgovarati s ocem, William uporno izbjegava njegove pozive na sastanak zbog svih komentara koje je 41-godišnjak ispričao u proteklih pet godina.

