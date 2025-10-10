Danijela Martinović iznenadila promjenom i zavodljivom haljinom s otvorenim leđima

Zavodljivo izdnje Danijele Martinović na Instagramu je pokupilo sve najljepše komplimente.

Danijela Martinović objavila je niz novih fotografija na Instagramu, a njezini pratitelji odmah su primijetili da nešto izgleda drugačije.

U elegantnom, profinjenom izdanju, pozirala je nasmijana i zrači samopouzdanjem – ali ono što je najviše privuklo pažnju ipak nije haljina ni poza, nego detalj koji je mnogima izmamio komentar.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Naime, pjevačica se pohvalila novom frizurom, koja savršeno ističe njezine crte lica

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela Martinović Foto: Instagram

U tamnosmeđoj haljini bez naramenica i prorezom na leđima, Danijela je pokazala kako s lakoćom spaja eleganciju, jednostavnost i šarm. Njezini obožavatelji brzo su reagirali u komentarima, a komplimenti su samo pljuštali.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela Martinović Foto: Instagram

''Predivna'', ''Iako je roba smeđa i došla nam je jesen, ti si Danči uvijek u energiji proljeća i zračiš toplinom ljeta'', ''Sve ljepša i ljepša'', ''Divna'', ''Uvijek lijepa i elegantna'', ''Dani, princezo! Nije važno kako si odjevena jer tvoj osmijeh je poput sunca, zrači ljubavlju i toplinom'', ''Uvijek zasjeniš ljepotom osmijeha, zračiš ljubavlju ii toplinom, predivna uvijek Danijela'', ''Žena sa stavom i stilom, predivna Danijela'', ''Diva'', ''Predivna frizurica'', ''Lutkica uvijek bila'', samo je dio komentara s Instagrama.

Što kažete na izdanje Danijele Martinović? Zaista je sve ljepša i ljepša

Naša lijepa glazbenica nedavno je za naš IN magazin otkrila kakav je test morao proći njezin partner Josip. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Danijela Martinović s partnerom - 1 Foto: Danijela Martinović/Instagram

Njezinu mamu prozvali su legendom zbog simpatičnog videa, više o tome pisali smo OVDJE.

Danijela Martinović - 2 Foto: Instagram

Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram

