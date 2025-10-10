Supruga Halida Bešlića izašla je iz bolnice: "Hvala Bogu, ide nabolje"

Supruga Halida Bešlića Sejda puštena je iz bolnice nakon borbe s bolesti uoči posljednjeg ispraćaja.

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić napustio nas je u utorak u 72. godini, a posljednji ispraćaj i dženaza održat će se u ponedjeljak 13. listopada.

Diljem Bosne i Hercegovine organiziraju se druženja njegovih fanova koji uz pjevanje i svirku slave sve što je Halid postigao za svog života, a isto će biti organizirano i u nedjelju 12. listopada.

Galerija 26 26 26 26 26

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića: Tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva

Istodobno kad i pokojni pjevač, u bolnici je zbog bolesti bila i njegova supruga Sejda, no kako je za Blic poručio prijatelj Halidova sina Dine, izašla je iz bolnice.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

"Je, izašla je iz bolnice. Hvala Bogu, sve je dobro, ide nabolje", izjavio je Dinin prijatelj te najavio novo okupljanje za Halida za nedjelju.

"Bilo je prelijepo, nastavlja se sve to. U nedjelju će u čitavoj Bosni i Hercegovini organizirati isto u 17 sati", poručio je.

Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su ju smjestili u sobu do supruga.

Riječi koje je Sejda izgovorila nakon smrti supruga mnogima su slomile srce. Više pročitajte OVDJE.

Dino je bio na okupljanju u srijedu, a više o tome pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Publika je obožava još od hit-serije devedesetih!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan pogled bio je dovoljan! Glazbenica ljubi sportaša kojeg je upoznala na večeri

Pogledaji ovo Celebrity Fatalni Talijan s Eurosonga pohvalio se prekrasnim razlogom za slavlje: ''Naljepši dio života''