Tko je Peđa Jovanović koji stiže u Arenu Zagreb? Borba s ovisnosti i operacija promijenile su mu život

Peđa Jovanović danas ima 48 godina te je jedan od najtraženijih glazbenika u regiji, ali njegov je životni put bio pun uspona i padova.

Jedan od najtraženijih glazbenika regije, Predrag Peđa Jovanović, najavio je svoj koncert karijere koji će se održati u zagrebačkoj Areni. Publika s nestrpljenjem očekuje glazbeni spektakl pjevača čije su emocije, glas i karizma osvojili cijeli Balkan.

No, iza čovjeka koji danas puni brojne dvorane krije se fascinantna životna priča – puna uspona, padova i nevjerojatne upornosti.

Peđa Jovanović - 3 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

Rođen je 11. siječnja 1977. u Stuttgartu, u Njemačkoj, u obitelji porijeklom iz Priboja. Odrastao je uz sestru i brata blizanca Nenada, s kojim je još kao dijete otkrio ljubav prema glazbi.

Peđa Jovanović Foto: PR

Kada su braća napunila 24 godine odlučili su se vratiti u Srbiju te su napravili prve glazbene korake kao duo ''Blizanci''.

''Kada smo bili u grupi ''Blizanci'', koju smo osnovali 2003. godine, on je sve pjevao, a ja sam bio prateći vokal i svirao sam. Onda se dogodio hit ''Laki''. Ljudi ga i danas znaju, čak me na ulici sretnu i kažu mi Laki. Sada je pjevam često na nastupima. Tada nam je tekstove pisala Marina Tucaković. U to vrijeme ja nikada nisam pjevao prvi glas, a grupa ''Blizanci'' se raspala 2008. godine'', rekao je jednom prilikom, piše Blic.

Od 2012. do 2017. Jovanović je bio član popularne grupe Lexington.

''To je bila divna suradnja koja je trajala pet godina, imam jako lijepe uspomene. Puno sam od njih naučio vezano za ozbiljnost posla, kako se postavlja priča, kako se organizira produkcija i puno mi je to značilo za moje koncerte koje sam poslije radio'', rekao je za Blic te otkrio da je na nagovor Bojana Vaskovića, frontmena spomenute grupe, odlučio snimiti nešto.

Pedja Jovanović - 3 Foto: PR

Veliku popularnost stekao je 2020. kada su njegove obrade kultnih regionalnih pjesama preplavile društvene mreže.

Prvi samostalni album s deset pjesama, "24/7", objavio je 2023., a godinu kasnije uslijedila je "Knjiga života", s 11 novih pjesama koje potvrđuju njegov prepoznatljivi glazbeni pečat. Pjesma "24/7" ima više od 34 milijuna slušanja i brojni je parovi biraju za prvi ples, dok Peđin kanal na YouTubeu broji pola milijarde pregleda.

No njegov uspjeh nije došao preko noći. Peđa je otvoreno govorio o osobnim borbama – među njima i o problemima s alkoholom.

"Tih trenutaka ima baš mnogo, ali što ja znam, ja sam imao problem s alkoholom, to svi znaju, da mogu vratiti vrijeme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam... To je bio stadij kada sam počeo da se ne sjećam gdje sam bio i što sam radio, znam gdje sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se događalo. Ja sam se smijao ljudima koji su govorili kao da se ne sjećaju, da je to izgovor jer ih je sramota onoga što su radili, ali sam bio na jednoj svirci i ja sam se probudio kod kuće, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu se sjetiti kada i kako sam je kupio. Minimum litra viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao kćer, neću piti", rekao je Peđa u emisiji "Ami G show".

Peđa Jovanović - 1 Foto: PR

A upravo ta ovisnost zamalo ga je koštala braka. Naime, u braku je čak 17 godina s prekrasnom Anom Jovanović. Zajedno imaju troje djece. Više puta su prekidali i mirili se, a više o njihovoj ljubavnoj priči pisali smo OVDJE.

Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram

Ana Jovanović - 1 Foto: Instagram

Ranije je progovorio i o zdravstvenim problemima. Imao je operaciju ciste na glasnicama, nakon koje je dobio prepoznatljiv, pomalo promukao glas.

''Imao sam operaciju ciste i jedna glasnica mi je oštećena. Tvornički sam promukao i imam promuklu boju glasa. To je možda sreća u nesreći'', rekao je jednom prilikom za Blic.

Srpski slavuj, kako ga od milja nazivaju, prošle je godine rasprodao i tri koncerta u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a nakon toga, kaže, logičan je korak naprijed bio - Arena u Zagrebu. Koncert je na rasporedu 21. veljače.

''Lisinski je bio predivan. Tri sjajna koncerta, puna emocija i topline. Ovo je bio logičan korak naprijed, nešto čemu sam se iskreno nadao, i drago mi je što se ta želja ostvaruje. Svi znaju koje sam obrade radio, ali sada sve više ljudi zna i moje pjesme, pjevaju ih, osjećaju ih i vjerujem da će nas u Areni dočekati jedno predivno zajedničko druženje", kaže popularni glazbenik.

Pedja Jovanović - 12 Foto: PR

Pedja Jovanović - 1 Foto: PR

Pedja Jovanović - 5 Foto: PR

Pedja Jovanović - 11 Foto: PR

