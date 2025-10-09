Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama''

Peđa Jovanović prošle je godine rasprodao tri koncerta u Lisinskom, a koncert u Areni je, kaže, bio logičan korak naprijed.

Nakon prošlogodišnja tri rasprodana koncerta u Lisinskom i tisuća obožavatelja koji su tada ostali bez svojih ulaznica Peđa Jovanović, glazbenik koji je Hrvatsku i regiju oduševio iskrenošću i glasom punim emocija, odlučio je napraviti korak dalje i najaviti veliki koncert u Areni Zagreb.



"Imam veliku vijest, a to je da se 21. veljače družimo u Areni Zagreb! Želim svima uzvratiti ljubav i podršku svojim najvećim koncertom dosad. Bit će to večer ispunjena emocijama, uz najljepše pjesme koje ćemo pjevati uglas", poručio je Peđa putem Extra FM-a u emisiji Extra Dan kod Dorine Duplančić.

Peđa Jovanović Foto: ExtraFm

"Lisinski je bio predivan. Tri sjajna koncerta, puna emocija i topline. Ovo je bio logičan korak naprijed, nešto čemu sam se iskreno nadao, i drago mi je što se ta želja ostvaruje. Svi znaju koje sam obrade radio, ali sada sve više ljudi zna i moje pjesme, pjevaju ih, osjećaju ih i vjerujem da će nas u Areni dočekati jedno predivno zajedničko druženje", kaže popularni glazbenik.

Peđa Jovanović Foto: ExtraFm

Predrag Jovanović, publici poznat kao Peđa Jovanović, svoje je prve glazbene korake napravio kao dio dua Blizanci sa svojim bratom Nenadom. Veliku popularnost počeo je stjecati 2020. kada su njegove obrade kultnih regionalnih pjesama preplavile društvene mreže.

Prvi samostalni album s deset pjesama, "24/7", objavio je 2023., a godinu kasnije uslijedila je "Knjiga života", s 11 novih pjesama koje potvrđuju njegov prepoznatljivi glazbeni pečat. Pjesma "24/7" ima više od 34 milijuna slušanja i brojni je parovi biraju za prvi ples, dok Peđin kanal na YouTubeu broji pola milijarde pregleda.

"Već smo duboko u pripremama za Arenu, vježbamo pjesme koje su u međuvremenu izašle i radimo na svakom detalju. Trudit ćemo se da sve bude na najvišoj razini. Sa mnom će na pozornici biti gotovo 20 glazbenika, a spremamo i posebnu scenografiju, nešto sasvim novo i drugačije u odnosu na sve moje dosadašnje koncerte. Do koncerta će sigurno izaći još tri-četiri nove pjesme, a program koji spremamo bit će jednostavno sjajan", tajanstveno će.

Peđa Jovanović još jednom će dokazati zašto ga publika diljem regije smatra jednim od najvoljenijih izvođača današnjice - iskren, emotivan i uvijek blizak svojoj publici, a ulaznice za njegov spektakl već su u prodaji putem sustava upad.hr.

Peđa Jovanović - 3 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

Peđa Jovanović - 7 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

Pedja Jovanović - 12 Foto: PR

