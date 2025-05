Srpskog pjevača je ovisnost zamalo koštala braka: "Da mogu, sebi bih opalio šamar..."

Peđa Jovanović iskreno je progovorio o teškoj borbi s alkoholizmom, zbog koje je izgubio kontrolu nad životom i zamalo brak.

Srpski pjevač Peđa Jovanović nedavno je ponovno zakoračio na glazbenu scenu, a rijetki znaju kroz kakvu je tešku životnu borbu prošao, a sve to je otkrio u emisiji "Ami G show".

Voditelj Ognjen ga je upatio u kojem trenutku života bi volio da je sam sebi opalio šamar.

"Tih trenutaka ima baš mnogo, ali što ja znam, ja sam imao problem s alkoholom, to svi znaju, da mogu vratiti vrijeme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam... To je bio stadij kada sam počeo da se ne sjećam gdje sam bio i što sam radio, znam gdje sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se događalo. Ja sam se smijao ljudima koji su govorili kao da se ne sjećaju, da je to izgovor jer ih je sramota onoga što su radili, ali sam bio na jednoj svirci i ja sam se probudio kod kuće, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu se sjetiti kada i kako sam je kupio. Minimum litra viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao kćer, neću piti", rekao je Peđa u emisiji.

Pjevač je svojevremeno otkrio da ga je supruga ostavila zbog problema s alkoholom.

"Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru s prijateljicom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vrijeme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je", rekla je supruga Ana jednom prilikom.

