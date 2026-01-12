Znate li otkud vam je lice ovog glumca poznato? Veliki gubitak promijenio mu je životni put

Tom Blyth osvaja publiku u romantičnoj komediji ''People We Meet on Vacation'', gdje tumači jednu od glavnih uloga, a iza sebe već ima nekoliko zapaženih filmskih i televizijskih ostvarenja.

Nedavno je stigla novu romantična komediju ''People We Meet on Vacation'', a topla i životna priča o prijateljstvu i neizgovorenim osjećajima brzo je osvojila publiku diljem svijeta.

Film prati Poppy i Alexa, dvoje dugogodišnjih prijatelja koji svake godine zajedno odlaze na ljetna putovanja. Iako ih život vodi u različitim smjerovima, njihova povezanost ostaje snažna – sve dok jedno putovanje ne otvori pitanja koja su godinama izbjegavali. U glavnim ulogama su Emily Bader i Tom Blyth, a upravo se Blyth, kao novo lice u romantičnom žanru, posebno istaknuo i privukao pažnju gledatelja.

Tko je ovaj 30-godišnji glumac?

Emily Bader, Tom Blyth Foto: Profimedia

Blyth je britanski glumac koji posljednjih godina sve više ulazi u fokus međunarodne publike. Najpoznatiji je po ulozi mladog Coriolanusa Snowa u filmu ''The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes'' , a ranije je glumio u filmovima ''Scott and Sid'' i ''Benediction''. Televizijska publika prepoznat će ga kao glavnog junaka serije ''Billy the Kid'', a gledali smo ga i u seriji ''The Gilded Age''.

Tom Blyth Foto: Afp

Rođen je u Birminghamu, a odrastao u Woodthorpeu, mirnom predgrađu Nottinghama, piše. Njegov otac Gavin Blyth, producent popularnih britanskih sapunica, preminuo je kada je Tom imao samo 14 godina. Taj gubitak snažno je utjecao na njega i dodatno ga potaknuo da se posveti glumi – snu koji je dijelio s ocem. Ubrzo nakon toga, jedan od njegovih učitelja u glumačkoj radionici u Nottinghamu savjetovao mu je da svoju tugu iskoristi kao snagu u glumi.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su dobitnici Zlatnih globusa, jedan film pomeo je svu konkurenciju!

''Njegova iskrenost bila je šokantna, ali, na sreću, shvatio sam da tugu ne trebam skrivati, već je pretvoriti u pokretač kao glumac'', ispričao je za The Wall Street Journal u lipnju 2022. Već sljedeće godine dobio je svoju prvu profesionalnu glumačku ulogu – u filmu Robin Hood (2010), s Russellom Croweom u glavnoj ulozi.

Tom Blyth Foto: Afp

Nakon toga priključio se National Youth Theatreu, a svoj san ostvario je upisom na prestižnu glumačku akademiju Juilliard School u New Yorku, koju je završio 2020. godine.

Tom Blyth Foto: Afp

Iako se o njegovu privatnom životu ne zna mnogo, poznato je da je u vezi s Danielom Norman, britanskom glumicom i plesačicom rođenom u Londonu. Karijeru je započela u baletu, a kasnije se pojavila u filmu Cats i Netflixovoj seriji Tiny Pretty Things. Par se povremeno zajedno pojavi na javnim događanjima, no svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, piše Cosmopolitan.

Tom Blyth, Daniela Norman Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga

Jeste li pogledali film ''People We Meet On Vacation''? Da, odličan je!

Ne, ali planiram

Ne, niti ne planiram Da, odličan je!

Ne, ali planiram

Ne, niti ne planiram Ukupno glasova:

Ovaj glumac vrlo je popularan i na društvenim mrežama, a na Instagramu broji milijun pratitelja. Na društvenim mrežama najčešće dijeli trenutke sa snimanja, a privatni život i dalje vješto čuva za sebe.

Iz uloge u ulogu, Blyth gradi karijeru koja pokazuje da se ne boji različitih žanrova – od povijesnih drama do romantičnih komedija. Svojom karizmom, dubinom i sve većom prisutnošću u velikim projektima, postaje jedno od najzanimljivijih mladih glumačkih imena današnjice.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Naša misica Laura ruši stereotipe: Pohvalila se kako sama mijenja akumulator na autu!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Priča o golemom uspjehu ženskog benda koji je jedna rečenica dovela do potpunog bojkota!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je talijanski kralj paparazza koji je bio braku s jednom od najljepših Hrvatica? Bio je i u zatvoru!