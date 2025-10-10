Primjećujete li na prvu što je drugačije na ovim fotografijama Nives Celzijus?

Velika promjena na Nives Celzijus oduševila je njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Nives Celzijus zaintrigirala je svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Na prvu se čini kao još jedan niz fotografija, ali nešto je u ovom izdanju bilo drugačije - toliko da su mnogi morali dvaput pogledati da bi bili sigurni da gledaju istu Nives.

Uz niz senzualnih kadrova snimljenih u zlatnom svjetlu zalaska sunca, Nives je kratko poručila:

''Neka druga ja!!! (s lećama u boji) Pišite mi dojmove…''

Nives Celzijus Foto: Instagram

Na fotografijama pozira u prirodi, okružena mekim svjetlom i zelenilom, dok joj kosa u toplim zlatnim valovima pada preko ramena. Nosi lepršavu haljinu s crno-bijelim uzorkom.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus Foto: Instagram

Reakcije pratitelja stigle su munjevito te su komplimenti preplavili komentare.

''Divna si'', ''Najljepša'', ''Prezgodna kao i uvijek'', ''Baš lijepa žena'', ''Savršenstvo'', ''Najljepša žena'', ''Super si'', ''Kakva ljepota'', ''Zgodna'', ''Baš si lijepa'', ''Za mene uvijek ista, prirodna, ženstvena, prekrasna'', ''Predivna si doslovno'', ''Nemam riječi'', ''Ostala si uvijek ista'', dio je komentara s Instagrama.

Jeste li odmah primijetili promjenu na Nives? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Rijeka objava Nives s kćeri ujedinila je njezine pratitelje. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

