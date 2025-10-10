Gdje je danas slavna tenisačica? Njezina nova karijera iznenadila je mnoge

Nakon zaključenja uspješne teniske karijere, Marija Šarapova je postala jednako uspješna poduzetnica i primjer pametnog ulaganja.

Marija Šarapova svoj prvi teniski turnir osvojila je 2004. godine kad je imala samo 17 godina, a tijekom svoje bogate karijere ova 188 cm visoka Ruskinja je osvojila 36 turnira i provela 21 tjedan na vrhu WTA liste.

Međutim, mnoge ozljede i suspenzija zbog dopinga na koncu su zaključili njezinu karijeru 2020. godine, nakon čega se pronašla u drugim poduzetničkim pothvatima.

Galerija 27 27 27 27 27

Marija Šarapova - 4 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 18 Foto: Profimedia

Danas 38-godišnja Šarapova iznenadila je protekli mjesec, kada je na Bloombergovoj konferenciji Power Players došla kao brineta, što je daleko od imidža blistavo plavokose djevojke koja je uništavala protivnice na turnirima.

Marija Šarapova - 6 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 2 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 12 Foto: Profimedia

U 2025. godini gotovo nijedan sportaš, bivši ili aktivni, više ne živi samo od sportskih nagrada. Uspjeh u modernom sportu znači imati mrežu brendova, ulaganja i poslovnih projekata koji nadživljavaju kratkotrajnu karijeru na terenu. Šarapova, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 220 milijuna dolara, jedna je od njih, stvorivši poslovni model za uspjeh nakon sporta, postavši simbol pametne tranzicije iz sporta u svijet biznisa.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan pogled bio je dovoljan! Glazbenica ljubi sportaša kojeg je upoznala na večeri

Tijekom karijere samo od sponzorskih ugovora je zaradila više od 300 milijuna dolara, a čak ni suspenzija zbog pozitivnog testa na meldonij nije odvratio tvrtke od suradnje. Za vrijeme suspenzije, Šarapova je studirala menadžment i liderstvo na Harvard Business Schoolu, zbog čega je danas poznata kao investitorica i poduzetnica s iznimnim instinktom za tržište.

Marija Šarapova - 19 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 20 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 13 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 15 Foto: Profimedia

Svoj investicijski put započela je 2013. godine ulaganjem u Supergoop!, brend zaštitnih krema za sunce, nakon što ju je dirnula priča osnivačice koja je inspiraciju dobila zbog prijateljice oboljele od melanoma.

"Rekla sam: "Evo mog novca. Želim biti suvlasnica i pomoći da ovo uspije"", ispričala je 2023. godine, a ovo se pokazalo kao izuzetno odlična odluka jer je Blackstone otkupio Supergoop za oko 750 milijuna dolara.

Njezina najpoznatija poduzetnička avantura bila je linija luksuznih slatkiša Sugarpova, u koju je uložila pola milijuna dolara, a zauzvrat zaradila milijune. Ipak njezin skandal iz 2016. na koncu je utjecala na prodaju te je tvrtka ugasila poslovanje 2021. godine.

Marija Šarapova - 2 Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 3 Foto: Instagram

Marija Šarapova - 1 Foto: Profimedia

Šarapova i Kurnikova Foto: Profimedia

I danas ulaže u razne tvrtke, ali najčešće bira one koje osnažuju žene ili se povezuju s njezinom sportskom filozofijom. Svoj novaj je investirala u Tonal (kućni fitness sustav), Cofertility (start-up koji ženama omogućuje zamrzavanje jajnih stanica), MoonPay i Public (platforme za digitalna ulaganja) i Wolf & Shepherd (luksuzni brend muške obuće).

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Halida Bešlića izašla je iz bolnice: "Hvala Bogu, ide nabolje"

Okušala se i u televizijskom biznisu. Zajedno s nekadašnjim vlasnikom Dallas Mavericksa Markom Cubanom u emisiji "Shark Tank" investirala je 900 tisuća dolara u tvrtku Bala, koja proizvodi utege za vježbanje – danas procijenjenu na 10 milijuna dolara.

Marija Šarapova Foto: Profimedia

Marija Šarapova - 1 Foto: Instagram

Također ima savjetničke i upravljačke funkcije u tvrtkama poput Therabody i Moncler Group, gdje djeluje kao neovisna direktorica. Iako neki projekti nisu bili uspješni, Marija se brzo okretala drugim prilikama.

Danas, s 38 godina, Marija Šarapova, koja uživa u ljubavi s Alexanderom Gilkesom i majčinstvu, više nije samo bivša sportašica. Ona je brend, poslovna žena i investitorica koja je vlastitim rukama stvorila novo značenje pojma "sportska legenda" i dokazala kako pobjednici nikad ne prestaju igrati.

Kako je lani izgledala na Tjednu mode u Parizu, pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Publika je obožava još od hit-serije devedesetih!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom!

Pogledaji ovo Celebrity Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića: Tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva

Pogledaji ovo Celebrity Primjećujete li na prvu što je drugačije na ovim fotografijama Nives Celzijus?