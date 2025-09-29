Danijela Martinović otkrila nam je kakav je test morao proći njezin partner Josip

Danijela Martinović više je od dvije godine u ljubavi s bivšim kriminalističkim inspektorom i glazbenikom Josipom Plavićem. Par zajedno gradi kućicu u cvijeću, a zbog nove adrese, Danijela je dobila nadimak brckovljanske nevjeste. Dijana Kardum zna i kakav je test Josip morao proći, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

U vinu je istina – vjeruju Jaskanci koji ga godinama slave na svojim svečanostima. Dani vina u Jaski već su tradicija, a ove godine dodatnu čar donijela je i jedna posebna gošća. Kad im zapjeva Danijela Martinović – i vino nekako bolje teče. I sama Danijela kaže da je kao dijete išla u berbu.



''Da, bila sam još kao curica jer tata je to radio za sebe, za nas zapravo, pa čak sam kao dijete bila i gazila, pa trebala bih se malo podsjetiti'', govori Danijela Martinović.



''Evo 32 po redu, 16 vinara najbolje od najboljeg - i to je stvarno prezentacija Jaske i onog što vinari rade na najbolji mogući način'', govori Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jasterbarskog.

Dok u Jaski raste vinova loza, Danijela i njezin Josip grade svoju kućicu – ali ne u vinogradu.



''Ne, bit će samo još malo više cvijeća i bit će još jedna mala drvena kućica neće biti na stablu, nego će biti malo ispod stabla koja će biti baš za moje ove kreativne izričaje, za pisanje, za slušanje glazbe imat će i ljuljačku sa strane'', otkrila nam je Danijela.

Kad kućica bude gotova, promijenit će adresu, no već je sad dobila titulu brckovljanske nevjeste.

''Nisam još nevjesta ali tako se osjećam'', priznaje Danijela.

Da li to Danijela nama nešto najavljuje?

''Ne, ja se zbunim kad me pitate ovakva pitanja, ovo ne glumim. Jako se zbunim. Teško mi je i neugodno o tome pričati'', iskrena je Danijela.

A teško joj je opisati i odnos u bendu, imaju, kaže, svoj način šale, koji katkad uključuje i uvrede. U Dalmaciji to jako dobro razumiju, a prihvatio je to i Danijelin Josip.



''Savršeno, dakle to je bio jedan od uvjeta, jer inače ne bi prošao, ne bi prošao žiri brate moj da ne razumije tu duhovitost što bi onda radili zajedno'', priča Danijela.

I baš kako njezina posljednja pjesma kaže - i kod nje je sve na svome mjestu.



''Apsolutno faza je života kada je sve na svome mjestu. Stvarno je moj dragi Mijo Lesić napisao pismu stvarno za mene, dakle nije imao u ladici i to se osjeća, kad sam prolazila kroz taj tekst stvarno sam rekla baš si me pogodio u dušu''.

Nedavno je objavila fotografiju u modnoj kombinaciji u kojoj je nismo navikli vidjeti. Kožnata jakna, crna majica s printom Marylin Monroe, skinny traperice i gležnjače na petu pretvorili su Danijelu u pravu rokericu.



''Iskrena moram biti, mislim da to svaka žena ima, to sam vidjela u Sex i gradu i to mi je bilo savršeno, ima jedne rebe koje čuva i koje svako toliko uđe u njih da vidi u kojem je stanju i onda kad sam ja ušla u njih ono savršeno ovakva, bila sam top i onda sam rekla moramo napraviti jedan rokerski modni stil i moram reći da sam se jako dobro u tome osjećala''.

Dobro se osjeća i u Lisinskom, gdje je u prosincu očekuje koncert Božić s Danijelom.



''Nakon 20 godina u dvorani Lisinski. To je jedan album koji je stvarno obilježio moj život, ja sam ga zapravo posvetila tati svom. Bez ikakve namjere i uopće ideje da bih mogao biti jedan od najprodavanijih i najslušanijih''.

A kad već spominjemo obitelj – Danijelina mama ima svoj trenutak slave. Nedavno je pjevačica podijelila video. U glavnoj ulozi našla se njezina majka Ivanka, čija je duhovita opaska postala viralni hit.



''Joj mama je tako slatka, mama je mene sva u šoku zvala - ''Ajme moja Danijela, rekla mi je Izabela da si me pustila na internet, ja kažem jesan mama, ja nisam ni znala da se to snima. Moja mama, svi koji je poznaju je izuzetno slatka, duhovita i zabavna. I to je sve što na umu to na drumu'', otkrila nam je Danijela

U Jaski je Danijela pjevala, smijala se i uživala. Baš kao i svi oni koji znaju – da se vino najbolje pije uz dobru pjesmu i još bolje društvo.

