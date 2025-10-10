Novi problemi za supruga Blanke Vlašić! Sud otkrio pikanterije nakon incidenta za volanom

Belgijski novinar Ruben Van Gucht nije se pojavio na sudu zbog incidenta za volanom te je zakazan novi datum ročišta.

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, ponovno se našao u središtu pažnje javnosti - ovoga puta zbog prometnog prekršaja koji bi ga mogao skupo stajati.

Kako pišu Nieuwsblada, Van Gucht je u noći s 13. na 14. prosinca 2024. zaustavljen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policija mu je izmjerila 1,15 promila alkohola u krvi, što odgovara između tri i sedam čaša alkoholnog pića, a vozačka dozvola mu je odmah oduzeta na 15 dana.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Prema navodima spomenutog medija, novinar je trebao doći na sud u Gentu, no nije se pojavio na ročištu. Umjesto njega, zastupala ga je odvjetnica Laura Boone, koja je cijeli slučaj opisala kao ''nesporazum''.

Tužiteljstvo traži novčanu kaznu od 1.600 eura i zabranu vožnje u trajanju od 21 dan, no kazna bi mogla biti i veća. Situaciju dodatno komplicira činjenica da je tri tjedna nakon incidenta ponovno vozio, iako mu vozačka još nije bila vraćena.

''Mislio je da ponovno smije voziti – bio je uvjeren da mu je zabrana istekla'', izjavila je odvjetnica.

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Sud je sazvao novo ročište za 18. prosinca i posebno zatražila Van Guchtovu prisutnost.

Odvjetnica Laura Boone dodala je kako još nije sigurna hoće li njegov raspored to dopustiti, jer se novinar trenutačno nalazi u inozemstvu zbog snimanja.

Blanka Vlašić i Ruben van Gucht Foto: Instagram

Osim toga, sud je zatražio da se Van Gucht podvrgne temeljitijem testu krvi na tragove konzumacije alkohola, koji se koristi za isključivanje problema s alkoholom kako bi se utvrdilo da je ovaj njegov prekršaj bio izolirani slučaj.

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Prema belgijskim medijima, Ruben ima tri prethodne prometne osude, uključujući prebrzu vožnju.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Rubena se već mjesecima povezuje s fatalnom plavušom, a ona je nedavno sve zbunila objavom noviih fotografija. O tome smo pisali OVDJE.

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

