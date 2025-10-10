Gdje je djevojčica kojoj su tepali da je najljepša beba na svijetu?

Društvene mreže prije 16 godina proslavile su Airu Marie Brown zbog njezina neobičnog izgleda.

Aira Marie Brown bila je stara tek šest mjeseci kada je svojim nevjerojatno bistrim plavim očima i mekanom, svjetloplavom kosom očarala mnoge na društvenim mrežama. Iako nisu bile toliko prominentne kao danas, društvene mreže vrlo su brzo počele redati komplimente na nježno lice, duge trepavice i savršene plave kovrče.

Koliko je bila nestvarno lijepa, pokazuje i to da su joj tepali da je živa lutka. Kako je rasla njezina viralnost, tako su i njezini roditelji shvaćali koliko im njihova kći može postati unosan posao.

Galerija

Aira Marie Brown - 6 Foto: Facebook

Aira Marie Brown - 8 Foto: Facebook

Čim je bilo moguće, počela je snimati reklame i kampanje za poznate brendove, a imala je tek četiri godine kada se prvi put prošetala modnom pistom. Do osmog rođendana već je snimila četiri filma, a roditelji su pokušali unovčiti njezinu ljepotu prijavama na dječja natjecanja u ljepoti, na kojima bi gotovo uvijek zauzimala najviša mjesta. Na pozornicama je blistala u raskošnim haljinicama, a nježni osmijeh osvajao je publiku i suce.

Aira Marie Brown - 1 Foto: Facebook

Aira Marie Brown - 2 Foto: Facebook

Početak pada bio je kada ju je zbog natjecanja njezina majka počela šminkati i stavljati joj perike i glamuroznu odjeću. To je razbjesnilo javnost, koja je optužila roditelje za krađu djetinjstva i da im je važna samo zarada, a s njezinim odrastanjem brendovi su prestajali isticati element žive lutke.

Danas Aira ima 16 godina i izrasla je u lijepu i elegantnu mladu djevojku, iako više nema efekt "žive lutke". Usprkos tome što je njezina slava izblijedjela, trudi se ostati u modelingu, a njezin Facebook pun je slika iz njezina djetinjstva.

