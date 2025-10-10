Preminuo suprug poznate BiH redateljice Jasmile Žbanić, radio je s njom na mnogim filmovima

Damir Ibrahimović, suprug redateljice Jasmile Žbanić, preminuo je u 61. godini.

Muž poznate bosanskohercegovačke redateljice i producentice Jasmile Žbanić Damir Ibrahimović preminuo je u četvrtak navečer u Sarajevu.

Vijest o smrti poznatog 60-godišnjeg producenta koji je sa suprugom vodio produkcijsku tvrtku "Deblokada" objavio je portal Raport.ba, dok se sama Žbanić nije oglasila.

Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prvi film svoje supruge koji je producirao bio je "Crvene gumene čizmice", a među kinematografskim ostvarenjima na kojima je radio su "Znam kako dišeš", "Grbavica", "Quo Vadis, Aida?", "Blum: Gospodari svoje budućnosti", "Love Island", "Jedan dan u Sarajevu", "Na putu" i drugi.

Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan pogled bio je dovoljan! Glazbenica ljubi sportaša kojeg je upoznala na večeri

Diplomirao je na sarajevskom Ekonomskom fakultetu, a Žbanić je upoznao u skloništu tijekom opsade Sarajeva. Imaju kćer Zoe, koja trenutno studira scenarij u Njemačkoj na Njemačkoj akademiji za televiziju i film (DFFB) u Berlinu.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Enis Bešlagić poziva na okupljanje za Halida diljem regije: ''Ovo je promocija ljudskosti!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vruća fotka Luke Nižetića iz Grčke otkrila njegovo brutalno isklesano tijelo

Pogledaji ovo Celebrity Fatalni Talijan s Eurosonga pohvalio se prekrasnim razlogom za slavlje: ''Naljepši dio života''

Pogledaji ovo Celebrity Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom!