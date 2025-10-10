Preminuo suprug poznate BiH redateljice Jasmile Žbanić, radio je s njom na mnogim filmovima

Damir Ibrahimović, suprug redateljice Jasmile Žbanić, preminuo je u 61. godini.
Muž poznate bosanskohercegovačke redateljice i producentice Jasmile Žbanić Damir Ibrahimović preminuo je u četvrtak navečer u Sarajevu.
Vijest o smrti poznatog 60-godišnjeg producenta koji je sa suprugom vodio produkcijsku tvrtku "Deblokada" objavio je portal Raport.ba, dok se sama Žbanić nije oglasila.
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Prvi film svoje supruge koji je producirao bio je "Crvene gumene čizmice", a među kinematografskim ostvarenjima na kojima je radio su "Znam kako dišeš", "Grbavica", "Quo Vadis, Aida?", "Blum: Gospodari svoje budućnosti", "Love Island", "Jedan dan u Sarajevu", "Na putu" i drugi.
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Diplomirao je na sarajevskom Ekonomskom fakultetu, a Žbanić je upoznao u skloništu tijekom opsade Sarajeva. Imaju kćer Zoe, koja trenutno studira scenarij u Njemačkoj na Njemačkoj akademiji za televiziju i film (DFFB) u Berlinu.
