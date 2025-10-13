Jelena Rozga bila je među mnoštvom koje je pjevalo Halidu, objavila je snimke!

Jelena Rozga bila je među okupljenim građanima u Zagrebu koji su se oprostili od Halida Bešlića.

U nedjelju, 12. listopada, diljem svijeta fanovi Halida Bešlića okupili su se kako bi se oprostili od kralja narodne glazbe, koji je preminuo 7. listopada u 72. godini.

Samo u Sarajevu okupilo se oko 30 tisuća ljudi koji su došli odati počast pjevaču čije su pjesme obilježile brojne živote.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 6 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 5 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Veliki broj fanova okupio se i na zagrebačkom Zrinjevcu, koji su nekoliko sati pjevali Halidove pjesme. Među okupljenima bila je i Jelena Rozga, koja je došla na Zrinjevac u pratnji Mate Rončevića.

Jelena Rozga na Zrinjevcu - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jelena Rozga na Zrinjevcu - 3 Foto: Instagram Screenshot

Jelena Rozga na Zrinjevcu - 4 Foto: Instagram Screenshot

Jelena Rozga na Zrinjevcu - 5 Foto: Instagram Screenshot

Jelena Rozga na Zrinjevcu - 1 Foto: Instagram Screenshot

Naša pjevačica na Instagramu je podijelila nekoliko Instastoryja, gdje je pokazala veliku masu kako pjeva pjesmu "Miljacka". U jednom trenutku zasvirala je i harmonika, čime su dobili glazbenu podlogu, a kao završna objava s okupljanja Rozga je objavila selfie s Rončevićem.

Kako je nastao veliki Halidov hit, pogledajte OVDJE.

Halidov sin Dino bio je s djecom na okupljanju u Sarajevu, a fotografije pogledajte OVDJE.

