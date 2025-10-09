Ovo je bio Martinin izraz lica kad su tri gola muškarca stigla na binu Supertalenta!

Publika showa Supertalent očekivala je sportski performans, ali izraelski trojac Bomba Trio priredio je nešto sasvim drugo - nastup koji je žiri nasmijao, šokirao i ostavio bez riječi.

Na pozornicu Supertalenta stigli su iz Izraela, puni energije, samopouzdanja i - kako su sami rekli, pobjedničkog mentaliteta.

Yaron Davidovich, Amit Gerbi i Noam Davidovich, profesionalni igrači matkota koji se predstavljaju kao Bomba Trio, odlučili su pokazati zašto je taj sport u njihovoj zemlji nacionalni ponos.

''To je naš nacionalni sport i mi smo u njemu najbolji. Treniramo ga pet dana i već imamo osjećaj da smo najbolji u tom sportu i da ćemo pobijediti na Supertalentu. Moraš razmišljati kao pobjednik da bi pobijedio. Pobjednički mentalitet! Jako smo uzbuđeni, uvijek sam nervozan prije nastupa, ali imam dobar predosjećaj – mislim da će se publici svidjeti naš nastup'', rekli su prije izlaska na scenu.

Bomba Cirkus, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Bomba Cirkus, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

Publika je ubrzo shvatila da ih čeka nešto potpuno drugačije - kombinacija sporta, ritma i humora koja je žiri dovela do smijeha, ali i potpunog šoka.

Trojac je odlučio podići atmosferu na višu razinu, pa su na pozornicu showa Supertalent stigli goli.

Bomba Cirkus, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

Fabijan Pavao Medvešek prvi je reagirao kroz smijeh:

''Kako se nađeš u životu s tri frenda i kažeš – ajmo se skinut?''.

Martina Tomčić dodala je svoj komentar, i to nakon što im je dala X, ali je priznala da je bilo smiješno.

Bomba Cirkus, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Bomba Cirkus, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Nakon nastupa, izraelski trojac pokušao je opravdati svoju izvedbu riječima:

''Ovo je normalno u Izraelu''.

No Maja Šuput nije se složila:

Bomba Cirkus, Supertalent - 8 Foto: Nova TV

''Nije normalno! Bila sam u Izraelu i nikad nisam ovo vidjela!''.

Davor Bilman, poznat po britkom humoru, zaključio je:

''Točka vam je ekstremno opasna ako je vani hladno''.

Unatoč šoku, smijehu i podignutim obrvama, Bomba Trio uspio je proći dalje, ostavivši i publiku i žiri u potpunom nevjerici — ali i u dobrom raspoloženju.

