Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, privukla poglede na špici u upečatljivom modnom izdanju.

Subotnja špica u Zagrebu ponovno je bila prepuna zanimljivih modnih kombinacija, a posebnu pažnju privukla je Lejdi Perković, nećakinja poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Lejdi se prošetala centrom grada u chic jesenskom izdanju koje je savršeno spojilo eleganciju i trend.

Lejdi Perković - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lejdi Perković - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Za ovu prigodu odabrala je mini kožnu suknju u tamnosmeđoj nijansi koju je uparila s argyle kardiganom u kombinaciji ljubičaste i ružičaste boje – komad koji ove sezone doživljava pravi povratak. Look je zaokružila visokim kožnim čizmama u boji vina, malom crnom torbicom s lancem te suncobranima s crvenim okvirima koji su dodatno naglasili njezin modni izričaj.

Lejdi Perković - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lejdi Perković - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Podsjetimo, Lejdi je ovog rujna stala pred oltar s našim plesačem Ivanom Jarnecom.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Bila je to fešta o kojoj se pisalo danima, a mladencima je zapjevao i sam Thompson. Najvažnijih detalja prisjetite se OVDJE.

Na vjenčanju je bila i najstarija kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija. Kako ona izgleda, pogledajte OVDJE.

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram

Lejdi Perković - 6 Foto: Instagram

