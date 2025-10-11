Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, privukla poglede na špici u upečatljivom modnom izdanju.
Lejdi se prošetala centrom grada u chic jesenskom izdanju koje je savršeno spojilo eleganciju i trend.
Lejdi Perković - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lejdi Perković - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Za ovu prigodu odabrala je mini kožnu suknju u tamnosmeđoj nijansi koju je uparila s argyle kardiganom u kombinaciji ljubičaste i ružičaste boje – komad koji ove sezone doživljava pravi povratak. Look je zaokružila visokim kožnim čizmama u boji vina, malom crnom torbicom s lancem te suncobranima s crvenim okvirima koji su dodatno naglasili njezin modni izričaj.
Lejdi Perković - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lejdi Perković - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Podsjetimo, Lejdi je ovog rujna stala pred oltar s našim plesačem Ivanom Jarnecom.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram
Bila je to fešta o kojoj se pisalo danima, a mladencima je zapjevao i sam Thompson. Najvažnijih detalja prisjetite se OVDJE.
Na vjenčanju je bila i najstarija kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija. Kako ona izgleda, pogledajte OVDJE.
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram
Lejdi Perković - 6 Foto: Instagram
