Predivna vijest! Rodila je naša hvaljena plesačica, otkrila je ime i spol bebe

Plesačica Valentina Walme i glumac Marko Petrić postali su roditelji svog prvog djeteta.
Predivnu vijest Valentina je podijelila na Instagramu uz fotografiju bebe. Na sebi je nosila čarapice ''I love mom i I love dad'', a oni su je držali za stopala.
Foto: Instagram
U opisu je otkrila i da je rodila djevojčicu te koje su joj ime dali.
''Lily'', napisala je kratko.
Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.
Da je trudna, Valentina je ove godine otkrila na sam Majčin dan.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Kako je uredila sobu za bebu, pogledajte OVDJE.
