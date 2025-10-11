Predivna vijest! Rodila je naša hvaljena plesačica, otkrila je ime i spol bebe

Plesačica Valentina Walme i glumac Marko Petrić postali su roditelji svog prvog djeteta.

Predivnu vijest Valentina je podijelila na Instagramu uz fotografiju bebe. Na sebi je nosila čarapice ''I love mom i I love dad'', a oni su je držali za stopala.

U opisu je otkrila i da je rodila djevojčicu te koje su joj ime dali.

''Lily'', napisala je kratko.

Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.

Da je trudna, Valentina je ove godine otkrila na sam Majčin dan.

