Vrući kožni kombinezon Ukrajinke istaknuo njene ženstvene obline, kojima se i sama često hvali

Natasha Blasick zablistala je u vrućem kožnom kombinezonu, često voli isticati svoje ženstvene obline.

Poznata glumica i multitalentirana umjetnica Natasha Blasick izazvala je pažnju svojim modnim odabirom.

U Los Angeleu se pojavila u upečatljivom crvenom kožnom kombinezonu, uparenom s visokim smeđim čizmama i minimalističkom torbicom, što je savršeno naglasilo njezin zavodljiv stil i besprijekornu figuru.

Hlačice na kombinezonu istaknule su njene obline, kojima se i inače voli pohvaliti.

Tko je ustvari Natasha Blasick?

Natasha Blasick rođena je u Odesi u Ukrajini (grad na Crnom moru), a njezin prvi jezik je ruski. Još od mladosti pokazivala je afinitet prema plesu, glumi i sudjelovanju na lokalnim ljepotnim natjecanjima.

Studirala je i diplomirala magisterij iz marketinga u Ukrajini, nakon čega se preselila u Sjedinjene Američke Države zajedno sa suprugom Martinom Blasickom, koji je glazbenik i skladatelj.

U Hollywoodu je gradila svoju karijeru: pojavila se u filmovima kao što su ''Death of Evil'' (2009) (gdje je bila i koproducentica). Njezina karijera uključuje projekte iz horor, akcijskog i neovisnog žanra — primjerice ''Paranoid Activity 2'' (2011). Osim glume, Natasha se bavi modeliranjem i glazbom — svira bas i sudjeluje u bendu pod imenom Snowflakes, zajedno sa suprugom. Također je imala ulogu u seriji ''Paul T. Goldman'' kao Svetlana. Nedavno je radila i na projektu ''All-Star Weekend'' s Jamiejem Foxxom.

Na Instagramu ju prati 75 tisuća ljudi, a tamo se često voli pohvaliti fotografijama u badiću.

