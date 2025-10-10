Internetom se proširila neugodna snimka folk-zvijezde i njene kćeri

Jana Todorović zbog neugodne situacije s kćeri Cristinom morala se oglasiti i pojasniti što se dogodilo.

Pjevačica Viki Miljković zajedno sa suprugom organizirala je veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na proslavi se, između ostalih, pojavila i pevačica Jana Todorović, koja je pred kamerama imala neugodan trenutak sa svojom kćeri Cristinom Juliane.

Jana je, naime, pred svima rekla da njezina kći nije za kamere i da joj je to posljednji put da nešto izjavljuje, što je Cristinu umalo dovelo do suza.

Jana Todorović i kći Cristina - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Kćer je kasnila, ali evo, tu smo, to je to. Došli smo ispoštovati kolege, ali one koji to zaslužuju! Viki i ja smo dugogodišnje prijateljice i kolegice, naravno da sam tu. Malo se popilo, zagrijalo se, ja dolazim od srca — veselimo se, pjevamo! U mladosti sam miješala pića, a sad ne. Samo pivo!“

''Imate li neko pitanje za kćer?'', rekla je potom u svom stilu, što je nasmijalo sve prisutne.

''Kako si se snašla u maminom spotu u kojem si glumila?'', bilo je pitanje za Cristinu.

''Super sam se snašla, jako sam zadovoljna spotom'', odgovorila je Cristina.

Jana Todorović i kći Cristina - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Družiš li se s Vikinim sinom?'', glasilo je sljedeće pitanje.

''Da, jako smo dobri prijatelji, poznajemo se od svoje druge godine'', rekla je Janina kći.

U tom trenutku se ubacila Jana:

''Ovo je posljednji intervju koji će Cristina dati, da će nešto izjaviti. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma kakvi… ''Ajmo, kasnimo!'' i šokirala izjavom.

Nastao je muk, a u obranu Cristine odmah se ubacila pjevačica Zorana Mićanović koja je rekla: ''Majka, nemoj tako, ja ću je odvesti sa sobom''.

Jana Todorović i kći Cristina - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a svi koji su vidjeli video ostali su šokirani odgovorom folk-zvijezde.

Oko svega se i sama morala oglasiti.

''Moram reći da me iznenadilo koliko je jedan jednostavan, šaljiv trenutak pogrešno protumačen. Moja kći je kasnila, sve se odvijalo u žurbi, a moja rečenica da nije za kamere i da joj je to posljednji intervju bila je izrečena u šali, onako kako majke često znaju reagirati u trenutku'', objasnila je Jana, prenosi Blic.

''Naravno da mi nije bila namjera povrijediti je, naprotiv, ponosna sam na nju i uvijek sam joj podrška u svemu. Sinoć je kod moje prijateljice Viki bilo predivno slavlje, sve u duhu veselja, smijeha i dobre energije. Žao mi je što je jedan bezazleni trenutak predstavljen kao neugodnost, jer toga zaista nije bilo'', dodala je pjevačica.

''Moguće da se naljutila jer se ja nisam raspričala kao ona'', rekla je kasnije Janina kći.

Inače, Jana je stara poznata pjevačica koju mnogi znaju po hitovima ''Šta će ti pevačica'', ''Prolaznica'', ''Ostavi mi drugove'', ''I lomi i moli''.

Jana Todorović - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U studenom prošle godine Cristina je proslavila 18. rođendan, a svi regionalni mediji pisali su o raskošnoj proslavi koju je imala. Više pogledajte OVDJE.

Jana i Cristine Juliane Todorović - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Janin svekar posjeduje dvorac procijenjen na 10 milijuna eura, više pročitajte OVDJE.

