Udala se s 21 godinom, a onda sve iznenadila objavom da je postala majka

Millie Bobby Brown objavila je prvu fotografiju s kćerkicom koju su ona i Jake Bongiovi posvojili.

Glumica Millie Bobby Brown, zvijezda popularne serije ''Stranger Things'', raznježila je obožavatelje objavom prve fotografije sa svojom kćerkicom, koju su ona i suprug Jake Bongiovi posvojili ove godine.

Na fotografiji, koju je podijelila na svom Instagram profilu među drugim fotografijama iz rujna, Millie nježno drži djevojčicu u naručju i pokazala koliko je sretna i zahvalna zbog nove životne uloge.

Pogledaji ovo Celebrity Proglašen Dan žalosti za Halida Bešlića, evo kad će se održati

Ljetos je Millie viđena na aerodromu s nosiljkom u rukama, a da su posvojili dijete objavila je u kolovozu i iznenadila javnost.

Millie Bobby Brown - 1 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown - 2 Foto: Profimedia

''Ovog ljeta posvojili smo našu slatku djevojčicu. Više smo nego uzbuđeni krenuti s ovim poglavljem roditeljstva u miru i privatnosti. A onda ih je bilo troje. S ljubavlju, Millie i Jake Bongiovi'', pisalo je u objavi.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Opet kopiraju? Harry i Meghan posljednjom izjavom ponovno na meti kraljevskih fanova

Podsjetimo, Millie se za Jakea udala prošle godine s 21 godinom, a medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 11 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 3 Foto: Profimedia

Galerija 22 22 22 22 22

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Gdje je djevojčica kojoj su tepali da je najljepša beba na svijetu?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Publika je obožava još od hit-serije devedesetih!

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''