Sin legendarnog rokera i glumačka zvijezda snimljeni prvi put s novorođenom kćerkicom

Par je iznenadio svoje obožavatelje na društvenim mrežama iznenadio objavom u kojoj su otkrili da su postali roditelji.

Glumica Millie Bobby Brown i njezin suprug Jake Bongiovi, sin legendarnog glazbenika Jona Bon Jovija, iznenadili su svoje fanove objavom da su postali roditelji.

"Ovog ljeta posvojili smo našu slatku djevojčicu. Više smo nego uzbuđeni krenuti s ovim poglavljem roditeljstva u miru i privatnosti. A onda ih je bilo troje. S ljubavlju, Millie i Jake Bongiovi", napisali su na društvenim mrežama.

Samo samo dan kasnije, par je snimljen prvi put u šetnji s kćerkicom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara!

Galerija 20 20 20 20 20

U ležernom izdanju, bez trunke holivudskog glamura, uživali su u jednostavnim trenucima obiteljskog života, dok su šetali s djevojčicom u kolicima.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Glumica čijoj se ljepoti divila cijela bivša država i u sedmom desetljeću očarala pojavom u Sarajevu

Podsjetimo, Millie se za Jakea udala s 21 godinom prošle godine, a medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi u Dubrovniku Foto: Instagram

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 13 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 3 Foto: Profimedia

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Srpska pjevačica u tanga-suknji pokazala gole bokove i napravila kaos na ulici!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čija je ovo unuka? Ista tragična sudbina zadesila je dvije najvažnije žene u njezinu životu