Pa što reći? Pogledajte kakvu su odluku sarajevski taksisti donijeli zbog Halida

Taksisti Sarajeva vozit će besplatno na Dan žalosti u čast Halidu Bešliću.

Halid Bešlić napustio nas je u 72. godini života te svojim odlaskom pokrenuo val dobrote.

Njegov ispraćaj, odnosno dženaza, održat će se u ponedjeljak 13. listopada na groblju Bare, a tim povodom sarajevski taksisti odlučili su da će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

''Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju'', rekao je Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba.

Pogledaji ovo Celebrity Opet kopiraju? Harry i Meghan posljednjom izjavom ponovno na meti kraljevskih fanova

Dodao je i kako će na taksijima tog dana biti Halidova fotografija.

Halid Bešlić - 4 Foto: In Magazin

Isti dan u Bosni i Hercegovini je proglašen i Danom žalosti.

Poznati su i svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''

Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Enis Bešlagić poziva na okupljanje za Halida diljem regije. Više detalja pronađite OVDJE.

Galerija 14 14 14 14 14

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Omiljena glumica nekad je nosila modni detalj kojeg mnogi roditelji brane svojoj djeci

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Gdje je djevojčica kojoj su tepali da je najljepša beba na svijetu?

Pogledaji ovo Celebrity Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika