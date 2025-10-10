Pa što reći? Pogledajte kakvu su odluku sarajevski taksisti donijeli zbog Halida

Taksisti Sarajeva vozit će besplatno na Dan žalosti u čast Halidu Bešliću.
Njegov ispraćaj, odnosno dženaza, održat će se u ponedjeljak 13. listopada na groblju Bare, a tim povodom sarajevski taksisti odlučili su da će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja.
''Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju'', rekao je Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba.
Dodao je i kako će na taksijima tog dana biti Halidova fotografija.
Isti dan u Bosni i Hercegovini je proglašen i Danom žalosti.
Poznati su i svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.
Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.
