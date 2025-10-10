Omiljena glumica nekad je nosila modni detalj kojeg mnogi roditelji brane svojoj djeci

Katarina Baban na svom Instagramu pokazala je kako je izgledala u mlađim danima, nosila je popularan detalj.

Zvijezda serije ''U dobru i zlu'' Katarina Baban na svom Instagramu prisjetila se mlađih dana pa pokazala kako je izgledala prije nego je postala popularna glumica.

S plavom kosom kakvu nosi i danas Katarina se nije puno promijenila, no svi su odmah primijetili da je nekad nosila pirsing na nosu.

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

''Tako izvan karaktera. Ispad puberteta očito'', napisala je uz emotikon koji plače od smijeha.

Pogledaji ovo Celebrity Proglašen Dan žalosti za Halida Bešlića, evo kad će se održati

Podsjetimo, Katarinu trenutno gledamo kao Petru u seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV.

Katarina Baban - 4 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Na svojim društvenim mrežama često dijeli fotografije sa seta, a što ju je nedavno raznježilo pogledajte OVDJE.

''Prvu ulogu na tv-u sam igrala upravo na Novoj TV, bila je to mala epizodna uloga u ''Najboljim godinama''. Par godina poslije primila sam poziv da sam dobila glavnu ulogu u ''Zlatnim dvorima''. Dotad sam vjerovala da su glavne uloge namijenjene nekim drugim glumicama, drukčijeg izgleda, izričaja i ne znam ni sama sama čega sve ne. Ali sam vjerovala da to nije rezervirano za mene. Nisam si bila dovoljno zgodna, lijepa, talentirana u moru takvih. I zato ću zauvijek biti zahvalna Novoj TV što je prepoznala u meni nešto što ni sama tada nisam vidjela. Ne moram ni spomenuti koliko mi je to pomoglo da izgradim samopouzdanje i vjeru u sebe'', otkrila je nedavno.

Galerija 23 23 23 23 23

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Primjećujete li na prvu što je drugačije na ovim fotografijama Nives Celzijus?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović iznenadila promjenom i zavodljivom haljinom s otvorenim leđima

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas slavna tenisačica? Njezina nova karijera iznenadila je mnoge