Zavirite u čarobnu sobicu koju je naša lijepa plesačica uredila za bebu!

Valentina Walme na društvenim mrežama pokazala je kako je uredila sobicu za bebu, a prizori su raznježili njezine pratitelje.

Plesačica i koreografkinja Valentina Walme uživa u najljepšem razdoblju života – u iščekivanju svoje prve bebe.

Na Instagramu redovito dijeli trenutke trudnoće, a posljednja objava posebno je raznježila njezine pratitelje. Valentina je objavila niz fotografija od kojih je najviše pažnje privukla ona na kojoj je otkrila kako izgleda sobica koju je s ljubavlju pripremila za bebu.

Na fotografiji se vidi naša plesačica u trudničkom izdanju, kako s osmijehom i nježnošću razgleda detalje u sobici za bebu.

Valentina Walme Foto: Instagram

Iza nje se nalazi bijeli dječji krevetić, dok su zidovi sobe ukrašeni razigranim motivima balona i oblaka, što prostoru daje posebno topao i maštovit ugođaj.

Osim uređenja dječje sobe, pokazala je i što je još radila posljednjih tjedana – od opuštanja u prirodi do druženja s najbližima, sve uz osmijeh koji ne skida s lica.

Valentina Walme Foto: Instagram

Njezini pratitelji obasuli su je komentarima brojnim komplimentima.

''Ajme, slatkoće'', ''Ali ova sobica za bebu, nisam bila spremna'', ''Predivno'', ''Prekrasno, baš si divna trudnica'', ''Ajme sobica'', dio je komentara s Instagrama.

Valentina Walme - 7 Foto: Instagram

Da je trudna, Valentina je ove godine otkrila na sam Majčin dan.

Valentina bebu očekuje s našim glumcem Markom Petrićem. Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.

Valentina Walme - 4 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda mama naše lijepe plesačice.

