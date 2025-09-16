Detalj na njezinoj nozi poslije izlaska nikomu nije promaknuo!

Lily James iz izlaska je otišla s poderanom najlonkom, sve su brzo zabilježili paparazzi.

Britanska glumica Lily James viđena je u Londonu pri izlasku s glamuroznog partyja u ranim jutarnjim satima.

Glumačka zvijezda zabavljala se do dva ujutro, a u elegantnoj crnoj mini haljini izgledala je besprijekorno.

Lily James - 2 Foto: Profimedia

Lily James - 6 Foto: Profimedia

Ipak, iako je modna kombinacija bila savršeno pogođena – uz klasične crne štikle i torbicu s lancem – pozornost fotografa privukao je jedan neočekivani detalj. Naime, James je nosila prozirne najlonke koje su tijekom večeri pukle i ostavile vidljive tragove po njenoj nozi.

Lily James - 4 Foto: Profimedia

Lily James - 5 Foto: Profimedia

Fotografi su zabilježili trenutak u kojem je poderana najlonka postala glavna tema fotografija iako se glumica činila potpuno opuštena i bezbrižna. Lily je, unatoč nezgodi, nastavila u svom modnom ritmu i s osmijehom napustila proslavu.

Lily James - 1 Foto: Profimedia

Klub je napustila u pratnji zaštitara.

Tko je Lily?

Britanska glumica Lily James jedno je od najprepoznatljivijih lica današnjeg filma i televizije. Publika je pamti kao razigranu Lady Rose iz serije ''Downton Abbey'', a svjetsku slavu stekla je ulogom Pepeljuge u Disneyjevoj bajci iz 2015. godine. Godine 2022. u filmu ''Pam & Tommy'' utjelovila je seks-bombu 90-ih, Pamelu Anderson.

Lily James - 5 Foto: Profimedia

Lily James - 6 Foto: Profimedia

Lily je rođena 5. travnja 1989. u Esheru, u Engleskoj, pravim imenom Lily Chloe Ninette Thomson. Odrasla je u umjetničkoj obitelji – njezina majka bila je glumica, a otac glazbenik. Baš u njegovu čast uzela je umjetničko ime James, nakon što je on preminuo 2008. godine. Nije čudo da je već u ranoj mladosti krenula putem glume, a formalno se obrazovala na prestižnoj Guildhall School of Music and Drama u Londonu.

Lily James - 3 Foto: Profimedia

Lily James - 4 Foto: Profimedia

Lily je nekoliko godina bila u vezi s glumcem Mattom Smithom, a posljednjih godina povezuje ju se s Michaelom Shumanom.

