Od glumačkih do kulinarskih vještina! Pogledajte kako se holivudske zvijezde snalaze s kuhačom u rukama!

Glumačke vještine imaju u malom prstu, ali što je s kulinarskim? Provjerite kako se hollywoodske zvijezde snalaze u kuhinji i za čijim bismo se stolom rado našli. Jedan je svjetski model najavio i svoju kuharicu. Tko, otkriva Aleksandra Keresman u prilogu IN Magazina.

Ovo je vrijeme kad svi, više nego u bilo kojem drugom dijelu godine, uživamo u bogatoj trpezi. A ni holivudske zvijezde nisu imune na zamamne delicije i guštanje u najdražim jelima.



"Palančinke od pekinške patke iz jednog kineskog restorana, ne mogu bez toga, posebno umaka od šljive i krastavca", priznala je glumica Lily James.



No, jesu li jednako vješti na kulinarskom kao na glumačkom terenu?



"Volim jesti, ali nisam dobra u kuhanju jer kako znate ja sam Britanka, logično je da ne znam kuhati", zaključila je glumica Helen Mirren.



"Ne znam jesam li dovoljno dobra, ali uživam u kuhanju. Ali bilo je zanimljivo, Derek redatelj je čuo da ja volim kuhati tako da je organizirao tečaj kuhanja australske hrane iz 1920-ih. Nije baš bilo zabavno, to su dobrim dijelom bili bubrezi, jetra, jedini začini su sol i papar i neke trave, ali tijekom proba sam donijela svoju pitu od bubrega" pohvalila se glumica Alicia Vikander.



Možda nisu svi u rangu profesionalnih chefova, ali iznenadili biste se koliko je zvjezdanih imena na koricama kuharica. Poput Stanleyja Tuccia, koji je poznat po tome da na filmske setove obvezno dolazi s domaćim pripremljenim obrocima, a iza sebe ima već dvije kuharice.



"Prva je bila talijanska kuhinja, druga su jednostavno recepti koje mi volimo pripremati kroz godinu za obitelj, nešto je britansko nešto je talijansko. Npr. jeo sam jedan odličan covenant de beouf u Bruxellesu. Na silu sam ušao u kuhinju i tražio chefa da mi da recept, uspio sam", otkrio je glumac Stanley Tucci.

Na listi kulinarskih autora uskoro će se naći i jedan svjetski poznati model.



"Radim na toj svojoj kuharici Nourish koja izlazi u ožujku i bilo je jako uzbudljivo raditi na nečemu takvom jer ja jako volim dijeliti, pogotovo stvari za koje mislim da su mi pomogle. Imam pet sestara s kojima dijelim recepte, ali htjela sam to podijeliti i s više ljudi jer i moja cijela knjiga se bazira na jednostavnim, a dobrim receptima koje svi mogu napraviti jer ja nisam profesionalna kuharica", pojasnila je manekenka Gisele Bundchen.



U današnje vrijeme društvenih mreža ni ne morate biti profesionalni kuhar da biste imali svoju improviziranu kulinarsku emisiju, poput glumice Jennifer Garner.



"Kuham svojoj djeci, svaka mama to mora jer imate djecu koja vas gladno gledaju tri puta dnevno tako da je to zabavno dijeliti. Ja ne izmišljam svoje recepte, ali ističem one koje sam pronašla a dobri su", otkrila je Jennifer.



No ono po čemu su zvijezde korak ispred nas jest privilegij milijunskih iznosa na računu, zbog kojih si mogu priuštiti profesionalne kućanske aparate, poput skupih pećnica.



Mogu ih namjestiti na interval od jednog stupnja, tako da ako želim da mi pećnica bude na temperaturi od 58, zadržat će točno tu", pohvalio se DJ Martin Jensen.



Ipak, za pripremanje ukusnog obroka na kraju dana, dovoljna vam je i mjerica dobre volje te prstohvat strpljenja.

