Naš glazbenik uplovio u bračnu luku i s nama podijelio dojmove sa svadbe: ''Mi smo zapravo u kafiću završili u 8 ujutro!''

Objaviti album i oženiti se praktički u istom tjednu nije mali pothvat. Ipak, sreća prati hrabre, pa je tako i na svadbi i na sinoćnjoj promociji albuma - sve išlo prema planu. Frontmen Maligana trebat će kvalitetan odmor, za što sada nema vremena, jer bend čeka turneja po Kanadi. Čime su osvojili publiku i zašto smatraju da njihovi estradni kolege olako puštaju dobar, stari, provjereni zvuk, povjerili su našoj Sanji Jurković za In magazin.

Stari zvuk u novom ruhu. Tako bi otprilike Maligani opisali svoj album prvijenac koji je nakon više od četiri godine ugledao svjetlo dana.

''Maligani su jedan bend koji nastoji onu našu staru, tj. ne staru nego stariju glazbu na kojoj su i naši roditelji odrasli, nastaviti tim tonom, samo malo modernijim načinom'', objasnio je Toni Špoljarić.



''Pa mislim sceni fali taj zvuk, da smo malo prenaglo otišli, pogotovo mi mladi, u nekakve modernije zvukove, ali to je stvar benda i kako on želi zvučati'', dodao je.

''Zamislio sam to na način da stvorimo bend koji će podupirati hrvatsku zabavnu glazbu, s nekim, ajmo reći, starinskim prizvukom, ali u novom aranžmanu, da ta muzika podsjeća na onu na kojoj smo svi odrasli. Mene to podsjeća još uvijek na Mišu Kovača, na Tomislava Ivčića i na tu neku glazbu'', objasnio je Nikola Bosilj, producent benda.

Veliko bogatstvo koje smo dobili u naslijeđe, trebalo bi se, smatraju dečki, malo više njegovati.

''Mladi danas daju premalo šansi novim pjesmama, oni kad kliknu play, do 13. sekunde kao se što dogodi dobro, ako ne, ne dozvole nam da im pokažemo što smo u C dijelu napravili'', dodao je Nikola Bosilj.

A Maligani ovih dana imaju više razloga za slavlje. Iako relativno kratko postoje, Novu godinu će dočekati na turneji u Kanadi, a tek nekoliko dana prije sinoćnje proMOcije albuma, Toni je uplovio u bračnu luku.

''Prije 4 dana, ako se ne varam, ne znam, ovi dani mi lete brzo, tako da eto... U braku sam, mogu reći da sam sad muž, haha, malo drugačije, čudno. Prsten je odličan, ne osjetim ga puno na prstu, što većini muškaraca smeta, ali jedino mi ga je čudno vidjeti kad nešto primam, sviram, malo je drugačije na ruci, haha, ali okej'', priznao je.

Čak 250 uzvanika proteklog se vikenda s njima veselilo na velikoj tradicionalnoj svadbi.

''Joj, kakva je to svadba bila! Ljudi moji, moram priznati da već dugo nisam ni svirao ni bio na takvoj svadbi, kako se ti ljudi znaju veseliti… Od početka, od Tonijeve kuće, do Petrine, pa do kad smo ulazili u crkvu, misa je bila najkraća! Ispred crkve stajali su tamburaši, to je bio dar mar, svi imaju neke rakije, vino, nisam se snašao…'', ispričao je Nikola.

''Prvi ples je meni bio jako emotivan, ta sva rasvjeta, prskalice, ples sami, to je bila pjesma koju smo i Petra i ja voljeli i htjeli smo da bude za prvi ples, tako da bilo je baš meni dirljivo'', ispričao je.

Slavilo se do ranih jutarnjih sati, a tek pred jutro se i mladoženja uhvatio mikrofona.



''Moram priznati da sam izdržao do pola pet ujutro, u pola pet sam uzeo mikrofon i otpjevao 3, 4 pjesme. Nisam mogao da ne otpjevam nešto, svi su to i očekivali. Svi kažu da je super zvučalo, meni kad slušam snimke nije zvučalo, ali uvijek sam samokritičan, nisam vjerovao, al dobro, eto'', kaže.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Je li moguće? Dražen Zečić otkrio da svoj najveći hit u krijeri uopće nije trebao otpjevati on, nego anonimna tinejdžerica!

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Provjerili smo što televizija znači poznatim licima: ''Ja sam još uvijek onaj čovjek koji dođe doma i legne pred televizor...''